Warum ist nicht jeder Wein vegan?

FORSCHUNGSFRAGE

Den einen freut der Hinweis, den anderen wundert er. Mancher Winzer vermerkt auf seinen Flaschen, dass der Wein „vegan“ ist. Was kann in vergorenem Traubensaft vom Tier stammen? „Bei der sogenannten Weinschönung werden mitunter Eiweiße verwendet, die sich mit den Trübstoffen zu größeren Einheiten zusammenballen, diese also adsorbieren“, erklärt Lebensmitteltechnologin Christine Grabler von der Lebensmittelversuchsanstalt LVA. Molekulare Anziehungskräfte wirken, dadurch können die Konglomerate herausgefiltert werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.09.2018)