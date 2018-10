Die plumpe Mär der täglichen Turnstunde

Diverse Sportverbände, allen voran Peter Kleinmann, machten unaufhaltsam Werbung für die tägliche Turnstunde. Dass der dringende Bedarf besteht, weil sich Österreichs Kinder wenig bis falsch bewegen, Eltern, Politik und Schulwesen wenig bis nichts dagegen tun, ist irritierend genug. Jetzt, im dritten Jahr der Umsetzung, droht diesem Projekt der Stillstand.

Was von Hans Peter Doskozil, dem bis Dezember 2017 für Sport zuständigen SPÖ-Verteidigungsminister, dank Nähe zum burgenländischen SPÖ-Landesschulrat als bemerkenswertes Pilotprojekt – 77 % aller Schulen, 58 % aller Klassen, 22.748 Bewegungseinheiten – gestartet wurde, kann einfach nicht flächendeckend auf Österreich ausgerollt werden.

Politische bzw. schulautonome Gründe, tatsächliche Distanzen oder finanzielle Ausreden sind beklemmend genug. Doch die Zahlen, Quelle: „Fit Sport Austria“, sind alarmierend. 2017/18 waren 10 % aller Schulen (470) österreichweit beteiligt, mit 1730 Klassen. In Vorarlberg oder Tirol wurde die Initiative geradezu ignoriert, in Oberösterreich legten sich drei Viertel aller Schulen oder Elternverbände quer. Aber: Neben Volksschulen waren auch noch Mittelschulen beteiligt, 2,6 Millionen Euro Budget vorhanden. Es gab 52.825 Einheiten „täglicher Bewegung und Sport“.

Im laufenden Schuljahr wird nur noch versucht, Volksschulkinder (bis 10 Jahre) täglich zu bewegen. Warum? Dem Sportministerium waren die Kosten (40 Mio. Euro) zu hoch. Weitere Geldquellen, etwa aus dem Sozial- bzw. Bildungsministerium oder via Steuern oder Glücksspiel, nicht erschlossen. Weil Aufschreie ausblieben, bleibt Bewegung in Österreich also eine unbeliebte, von der Politik vollends unbeantwortete Kulturfrage.

Am aktuellen Bestreben, Österreichs Sport wieder einmal neu aufzustellen (Kalauer: Gesetz, Förderung, Strategie), beginnen Dachverbände wie ASVÖ, Askö oder Union zu zweifeln, ob es eine „Sport-Strategie-Austria“ gibt. Warum? Sie wurden in diese Arbeitsgruppen nicht eingeladen.

Österreich liebt sein politisches „Farbenspiel“ mehr als seine Kinder.

