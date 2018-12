Warum ist Schnee weiß und Eis durchsichtig?

Weiße Schneeflocken – besungen und gepriesen in unzähligen Liedern und Gedichten. Aber warum sind sie eigentlich weiß? Schnee besteht aus hexagonalen Eiskristallen. Diese bilden sich in der Atmosphäre, wenn sich Wasserdampfmoleküle bei bestimmten Minusgraden an Eiskeime (mineralische oder biologische Partikel) anlagern. „Das Licht trifft dann auf die gegeneinander verdrehten Oberflächen und wirft es in unterschiedliche Richtungen zurück. Durch die Überlagerung der vielfach reflektierten Strahlung erscheint der Schnee weiß – genau wie ungefiltertes Sonnenlicht“, erklärt Marion Greilinger von der ZAMG. Die Umweltmeteorologin arbeitet derzeit an ihrer Dissertation mit dem Titel „Saharastaub und der Einfluss auf die Luftqualität in Österreich“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)