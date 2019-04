Das Wort mit dem M ist das Herzstück der bürokratischen Identität der Stadt Wien. Beim Gedanken an Magistrat schwingt so viel mit – das ehrfürchtige Betreten eines Amts, Beamte mit Ärmelschonern und immer auch ein bisschen Ausgeliefertsein. Was mit daran liegen mag, dass die Verwaltungseinheiten der Stadt Wien nach einem kaum durchschaubaren System strukturiert sind. MA, kurz für Magistratsabteilung plus Nummer, Kafka hätte es wohl auch so gemacht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2019)