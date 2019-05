Gewinne einen Kaffee mit Superstar Salvini!

Harald Vilimsky, der Spitzenkandidat der FPÖ für die Europawahl, hätte am Samstag nach Mailand reisen sollen. Es kam aber etwas dazwischen. Dass sich die Rechtspopulisten ausgerechnet in Italien auf Kampf und Sieg einschworen, kam nicht von ungefähr: Gastgeber Matteo Salvini ist der starke Mann in Rom, der Star unter seinesgleichen, beliebt wie hierzulande Kanzler Kurz. Auch von „La Repubblica“ aufgedeckte, dubiose Russland-Verbindungen brachten ihn nicht in Bedrängnis – dicke Suppen kocht man weiter nördlich besser. Was aber macht den Lega-Chef so beliebt? Charisma, Visionen, Kompetenz? Hat er nicht. Es wären auch Konzepte von gestern, Politik alten Stils. Es geht um Dominanz auf den neuen Schlachtfeldern des Diskurses. Kein Politiker in Europa hat mehr Follower (sechs Millionen), keiner weiß soziale Medien so zu bespielen wie Salvini. Im Grunde macht er nichts anderes, in der derben Sprache des Mannes von der Straße, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.05.2019)

Jetzt zum Meinungs-Newsletter anmelden Erhalten Sie täglich eine Auswahl der besten Meinungen der „Presse“-Redaktion. Ergänzt um Gastkommentare und den Kolumnen unserer „Querschreiber“. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft