Die Mutter aller Wahlschlachten steht erst bevor

Am Ende einer von Polemik, Ressentiments und Hasspropaganda geprägten Wahl kam es doch noch zu einem zivilisierten Austausch zwischen dem Präsidenten und der Opposition. Donald Trump gratulierte Nancy Pelosi, der demokratischen Fraktionsführerin im Repräsentantenhaus, in einem Telefonat zum Sieg. Dass diese Tonart nicht lang anhalten würde, hatte sich indessen schon zuvor in der Wahlnacht gezeigt. Der Präsident sprach von einem „fantastischen Erfolg“, Pelosi wiederum sagte Trump den Kampf an.

Trump sieht sich durch die Zugewinne im Senat bestärkt, die frustrierten Demokraten sind durch ihren Triumph im Repräsentantenhaus beflügelt. Die Zeichen in den USA stehen weiter auf Konfrontation – und zwar noch massiver als bisher. Das Land ist tiefer gespalten denn je. Auch das haben die Midterm-Elections unter Beweis gestellt, und die überaus knappen Ergebnisse in Staaten wie Texas, Florida, Georgia, Nevada, Arizona oder Wisconsin zeugen davon. Junge Amerikaner, Frauen und Hispanics haben überproportional für Demokraten gestimmt, weiße Männer dagegen für Republikaner. Dieser Trend wird sich weiter verstärken. Und dass Migration laut Wählerbefragungen das stärkste Wahlmotiv war, ist Indiz für die Polarisierung zwischen dem „roten“ und dem „blauen“ Amerika.

Dass eine Kammer des Kongresses bei den sogenannten Zwischenwahlen die Seiten wechselt, ist nicht ungewöhnlich. Die Balance der Macht entspringt den Prinzipien der Gründerväter. Damit mussten auch Trumps Vorgänger zurechtkommen. Und auch damals war erbitterter Streit die Folge. Das wird sich in den kommenden zwei Jahren indes noch potenzieren. Demnächst wird Sonderermittler Robert Mueller das Fazit seiner Untersuchungen in der Russland-Affäre vorlegen, und die Rufe nach einem nach Sicht der Dinge eher aussichtslosen Impeachment des Präsidenten werden sehr laut werden. Trump wird mit Frontalattacken reagieren – und mit einer Kabinettsumbildung. Auf der anderen Seite werden sich seine Herausforderer für die Präsidentschaftswahl 2020 positionieren und sich zu profilieren versuchen.

Wer im abgelaufenen Wahlkampf gedacht hatte, es könne nicht mehr schlimmer kommen an demagogischer Zuspitzung, irrt. Die Kampagne für die Kongresswahlen, die wieder einmal teuerste aller Zeiten, gab nur einen Vorgeschmack auf 2020. Gegen die „Mutter“ aller US-Wahlschlachten werden die leicht hysterischen Zuschreibungen der Wahlkämpfer heuer von der „wichtigsten Wahl unseres Lebens“ verblassen. Armes Amerika!