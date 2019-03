Ein Verbot von "Rape Day" wäre Heuchelei

"Rape Day" von Entwickler Desk Plant sorgt seit Wochen für Empörung in der Gaming-Welt. Der auf der Vertriebsplattform Steam angebotene Titel wirbt damit dass der Spieler als "gefährlichster Vergewaltiger der Stadt" in einer Zombie-Apokalypse sein Unwesen treibt. In expliziten Bildern und Videos werden Mord und Vergewaltigung gezeigt. Die Tötung eines Babys hat der Entwickler nach massiven Protesten immerhin entfernt.

Die Diskussion darüber reißt nicht ab. Seit Wochen versuchen Nutzer auf Facebook, Twitter und Steam, die Veröffentlichung zu verhindern. In Deutschland wurde er bereits gesperrt.

Bei all der Empörung darf man aber nicht vergessen, dass in den letzten Jahren große Studios viel Geld mit Krieg, Folter, Mord und Totschlag verdient haben. Das wenig geheime Rezept für erfolgreiche Videospiele der letzten Jahre lautet: möglichst realistische Gewaltszenen in einem ansprechenden Setting mit einer guten Hintergrundgeschichte und einem erklärten Feind. Der Spieler braucht ja auch einen guten Grund, warum er auf Nazi-, Monster- oder Zombiejagd geht. In einer Kultur, in der brutale Filme wie "Saw", "Hostel", "Gone Girl" und gewaltverherrlichende Spiele wie "Wolfenstein", "Grand Theft Auto" oder "Doom" anerkannt werden, waren solche Spiele nur noch eine Frage der Zeit.

"Rape Day" ist kein Spiel. Es ist ekelhaft und abstoßend. Es ist aber auch der Weg, den die Gaming-Community schon vor Jahren gewählt hat. Das Spiel hält eben jenen Verfechtern von Ego-Shootern den Spiegel vor. Ein Verbot hilft da jetzt nicht mehr. Stattdessen muss über ethische Grundsätze in der Gaming-Welt neu diskutiert werden. Es braucht Regeln und Grenzen. Das gilt für Vergewaltigungsszenen ebenso so wie für Morddarstellungen. Alles andere wäre Heuchelei.