Pferde und Giraffen

Gegen mehr Polizei hat an sich kaum jemand Einwände. Außer sie kommt auf dem Pferd: Die Suche nach einem Standort für die Wiener Dienststelle (anders gesagt: die Ställe) der berittenen Polizei dürfte keine einfache sein: Mehrere Bezirksvorsteher haben sich bereits dagegen ausgesprochen. Nun könnte das Problem gelöst sein: Die Polizeipferde könnten nämlich in der Maria-Theresien-Kaserne in Hietzing unterkommen.

Auf den ersten Blick keine unproblematische Wahl – würden hier doch die Agenden von Innenministerium (die Polizei) und Verteidigungsressort (das Heer) vermischt.

Wir wollen aber nicht so kleinlich sein. Taktisch ist die Kaserne keine schlechte Wahl: Neben dem Schönbrunner Zoo mit seinen Hunderten Wildtieren gelegen, wird sich kaum ein Anrainer über ein paar Pferde in der Kaserne beklagen. Zudem gewährt die offenbar sehr gastfreundliche Kaserne schon drei Giraffen aus dem Zoo dauerhaft Asyl. Und das Wichtigste: Sollten die Pferde einziehen, so wird im Innenministerium versichert, dürften die Giraffen „selbstverständlich“ bleiben. Alles gut also.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2018)