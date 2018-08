Ohren zu und durch!

Die hängen in den Bäumen und machen einen Gutteil von Tag und Nacht über eine scheppernde, schabende, sirrende Lärmkulisse, die die Locals „regionalen Soundtrack“ nennen. Nun aber berichtetet der Bürgermeister des Provencestädtchens Le Beausset, schon fünf Urlaubergruppen hätten sich bei ihm beklagt, der Lärm raube ihnen den Nerv. Ob Monsieur nicht Gift versprühen lassen könne?

Die Empörten waren übrigens Franzosen. Egal: Man kennt die Sache auch etwa von Hahnengeschrei und Kuhglocken, die Norddeutsche und Holländer in Bayern und Österreich so störten, dass sie vor Gericht zogen. Froschgequake und Vogelgeschrei können nerven. Es gibt Beschwerden über Glockengebimmel. Aber so ist es halt im Leben. Viele Orte haben ihren Soundtrack. Da ruft der Muezzin, dort wird getrommelt, woanders tönen Andenflöten. Wer Städte besuchen will, muss Lärm aushalten. Der Soundtrack war viel früher da als die Nörgler. Wer ihn nicht mag, findet sicher einen andren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)