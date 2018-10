Wer „Islamophobie“ sagt, will Religionskritik unterbinden

In der Sowjetunion landeten Dissidenten in den psychiatrischen Sonderkrankenhäusern des Innenministeriums. Wer den Sozialismus ablehnte, wurde für verrückt erklärt. In Putins Russland werden Widerspenstige nicht mehr in Sonderanstalten, sondern in regulären Kliniken zwangspsychiatriert. Andrei Shasherin aus dem westsibirischen Barnaul zum Beispiel wurde im August in eine geschlossene Anstalt eingeliefert, weil seine Postings im Internet angeblich „die Gefühle der Gläubigen verletzten und Hass schürten“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.10.2018)