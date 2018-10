Riad, rede!

Jedenfalls bis Samstag, als man die Sache zugab: im Grunde ein beispielloses Verbrechen im diplomatischen Tarnmantel auf fremdem Gebiet.

Khashoggi sei im Zuge einer Befragung, die in eine Schlägerei ausartete, tödlich verletzt worden, hieß es. Das war's vorerst, und dass es Verhaftungen in Saudiarabien gab und einige hohe Funktionäre abgesetzt wurden. Und so bleiben die eigentlich wichtigsten Fragen offen: Wie konnte ein Behördengang so ausarten? Wie genau wurde der Mann tödlich verletzt (man hörte von Ersticken, das braucht aber einige Zeit und geschieht kaum zufällig, wie durch einen unglücklichen Schlag auf den Kopf). Wo ist die Leiche? Wie wurde sie weggeschafft? Wer gab den Auftrag? Kann man diesem bizarren Wüstenregime überhaupt noch etwas glauben? Und: Wie sollen/könnten/müssen nicht nur wir Europäer darauf regieren? Zumal Saudiarabien doch ein gar so wichtiger Handelspartner ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2018)