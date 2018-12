Salman im Eck

Wenige Wochen später hagelte es massig Absagen für eine von Riad veranstaltete Investorenkonferenz. Konzernchefs wollten sich dort ebenso wenig blicken lassen wie Politiker. Das hätte einfach nicht gut ins Bild gepasst. Geschäfte machte Saudiarabien freilich trotzdem. Nun ist der Mord an Khashoggi (zumindest aus der Sicht des Westens) nach wie vor nicht restlos aufgeklärt. Der G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer bot sich für den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman dennoch an, sich von den Ereignissen im Oktober gewissermaßen zu rehabilitieren. So ganz dürfte ihm das noch nicht gelungen sein. Russlands Präsident, Wladimir Putin, selbst kein lupenreiner Demokrat, und bin Salman begrüßten einander recht herzlich. Auch mit Trump und anderen Staatschefs gab es Treffen. Auf dem Gruppenbild wurde bin Salman jedoch ganz am Rand platziert. Mehr als diese symbolische Positionierung ist aber wohl nicht drin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.12.2018)