Die Sonnenbrille sagt Tschüss!

Im Dezember ist er 80 geworden, und wenn er nun sagt, seine Tournee namens „Und tschüss“, die am Freitag in Nürnberg begonnen hat, werde gewiss seine Abschiedstournee sein, meint er es wohl wirklich ernst: Heinz Georg Kramm vulgo Heino will nach rund 58Jahren noch einmal den Bär steppen lassen und dann abtreten. Sein markanter Bariton saß in Nürnberg ebenso wie die weißblonde Frisur, die impenetrable Sonnenbrille und das rote Jackett. Und das Publikum erschauerte bis tobte zu Hits wie „Sierra Madre“, „Blau blüht der Enzian“ und „Schwarzbraun ist die Haselnuss“. Man muss das nicht mögen, kann vieles platt, ja deutschtümelnd finden, wenn man nur will. Aber dass der Mann, dessen Hochphase von Mitte der 1960er bis Anfang der 1980er war, dessen Cover und Rückseite der Platte „Liebe Mutter . . .“ von 1971 grotesk wirkte, der sich in den 2010ern neu erfand, auf Rock setzte und Stücke etwa von Rammstein coverte, eine popkulturelle Ikone wurde, ist einfach so.

Nach Österreich kommt Heino wohl nicht. Schade. So markante, bunte Vögel gibt es im zu oft aalglatt korrekten Heute nur noch selten. Vielleicht macht er ja auch deshalb einen Tschüssikowski.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2019)