Arbeiten Sie etwa an einem Fenstertag?

Beim Fenstertag geht der Streit schon beim Begriff los. Die Oberösterreicher, auch sprachlich gerne individuell, beanspruchen ihn als „Zwickeltag“ und halten den Fenstertag für eine ähnlich bösartige Wiener Kreation wie etwa „viertel fünf“. Tatsächlich hieß der Arbeitstag, der zwischen einem Feiertag und dem Wochenende (oder umgekehrt) liegt, nur in Oberösterreich und Teilen Bayerns Zwickeltag, bis ihn ein sehr großes Möbelhaus zum Anlass nahm, an diesen Tagen mit Sonderaktionen zu werben.

Vielleicht verbindet man mit dem Wort in vielen Jahren so etwas wie „billiges Sofa“. Dabei stammt „Zwickel“ sogar aus dem textilen Bereich, bezeichnet er doch ein Stück Stoff, mit dem man ein Kleidungsstück weiter macht, damit es sich bequemer tragen lässt. Und bequem sind sie, die Tage, die eigentlich nicht frei sind, aber meistens doch, außer man gehört zu jenen, die sie sich nicht rechtzeitig gesichert haben oder einen Beruf ausüben, in dem man besonders gefordert ist, wenn alle anderen frei haben, etwa im Handel oder in der Gastronomie.

„Fenstertag“ heißt es übrigens nicht, weil man sich ganz schön weit aus dem Fenster lehnt, sympathiemäßig, wenn man einen kleinen Kurzurlaub einlegt und anderen, die es nicht so fein haben, Fotos schickt, auf denen einem das pure Glück die Zunge herausstreckt. Niemand freut sich über diese Bilder, aber beim nächsten Mal folgt die Rache mit einem ebenso schönen Sujet. Man ist ja wirklich entspannt.

Der Fenstertag bildet ein Arbeitsfenster zwischen zwei freien Tagen, so unspektakulär dürfte die Entstehung des Wortes sein. Während es in Österreich Volkssport ist, dieses Fenster energisch zu schließen, werden in anderen Ländern, in denen man übrigens von einem „Brückentag“ spricht, diese vereinzelt gesetzlich freigegeben. Es ist ja auch wirklich lästig für Arbeitgeber, wenn jene, die sich nicht rechtzeitig freigenommen haben, von einem spontanen Magen-Darm-Virus befallen werden.

Falls Sie heute im Büro arbeiten, wissen Sie um den kleinen Vorteil des Fenstertags: Es ist ruhig und man bringt viel weiter. Sie haben nun etwas gut bei den Kollegen, bei den Chefs sowieso, haben sich Zeckenbiss und Sonnenbrand erspart und den 11. Mai haben Sie sich schon längst freigenommen.