Die Wiener und ihre Pseudogärten

Manchmal darf man sich schon wundern, über uns Großstadtbewohner. Da hat man sich bewusst für die Stadt und gegen das Landleben entschieden. Die Freunde belächelt, die in ein Reihenhaus in den Vorort gezogen sind, nur des klitzekleinen Gartens wegen.

Und dann packt gar nicht so wenige in der großen, grauen Stadt doch die Sehnsucht nach etwas (Pseudo-)Garten: Jedes Fleckchen Grün am Straßenrand, jede Baumscheibe wird mittlerweile bepflanzt, gepflegt und gegossen. Sie wissen nicht, was Baumscheiben sind? So nennt man die wenigen Quadratzentimer Erde rund um Bäume, die meist äußerst romantisch zwischen Gehsteig und Fahrbahn liegen. In Wien fällt das schon unter Grünraum, für den man sich sogar offiziell bewerben muss und um den in manchen Grätzeln ein ziemlicher Griss ausgebrochen ist.

Andere Städter mieten sich ein Feld am Stadtrand, um dann mit dem Auto quer durch die Stadt zum Bewässern zu fahren – und wehe, man wagt einen Witz über ihren ökologischen Fußabdruck – und mit Unmengen an Mangold wiederzukehren. Und auch der Schrebergarten, früher Sinnbild für das Spießertum schlechthin, ist bei jungen Städtern begehrt wie nie. Wer sich etwa in Graz für einen solchen bewirbt, landet derzeit auf Platz 1000 (!) der Warteliste.

Man darf also davon ausgehen, dass der Verein „Schatzhaus Österreich“, der heute nach Hobby-Gärtnern sucht, die unbezahlt in Parks mithelfen, fündig wird – wenn nicht gar überrannt. Allen anderen Großstädtern mit Gartensehnsucht bleibt die eigene Baumscheibe zwischen parkenden Autos, die nebenbei auch gern als Hundetoilette genutzt wird.

Viel wienerischer geht Gärtnern eigentlich nicht mehr.