Die Wirtschaftskammer bleibt schwarz

Er war einer der führenden Köpfe der alten, der „schwarzen“ ÖVP. Karlheinz Kopf war Klubchef im Parlament und Zweiter Nationalratspräsident und hat in beiden Funktionen gute Figur gemacht. Parteichef Sebastian Kurz konnte mit dem schwarzen Urgestein wenig anfangen: Bei der Wahl durfte er nicht einmal Spitzenkandidat in Vorarlberg sein, danach fand er sich als einfacher Abgeordneter im Parlament wieder.

Dass Harald Mahrer - selbst sehr eng mit Kurz - den langjährigen Wirtschaftsbund-Funktionär als Generalsekretär in die Wirtschafskammer - wohin er selbst nach massivem Betreiben eben von Kurz gelangt ist - holt, spricht für den neuen Präsidenten: Er hat keine Scheu davor, starke Persönlichkeiten an seine Seite zu holen. Immerhin hätte Kopf auch selbst einen respektablen Kammerpräsidenten abgegeben. Und es beantwortet eine Frage, die dieser Tage in der Kammer häufig gestellt wird: Wird Mahrer auch die Wirtschaftskammer türkis einfärben?

Nein, wird er offensichtlich nicht. Und etabliert damit die Kammer als zweites Machtzentrum neben den Bundesländern, das sich der Regierungsspitze entgegenstellen könnte. Für die Türkisen wird es jedenfalls nicht einfacher - was sich erstmals bei der geplanten Reform der Sozialversicherung zeigen könnte.