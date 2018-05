Die politische Blindheit der Juncker-Kommission

Gewiss: nichts von dem, was Cecilia Malmström am Montag in Brüssel im Kreise der mächtigsten Konzernlobbyisten Europas sagte, war anstößig oder skandalös. Im Gegenteil: die schwedische EU-Kommissarin für Handelspolitik referierte beim European Roundtable of Industrialists korrekt und sachlich über den Stand der Dinge im Welthandel - allen voran über das angespannte Verhältnis zu den USA. "Es ergibt keinen Sinn, dass unsere Stahlausfuhren ein Risiko für die nationale Sicherheit der USA darstellen sollten", sagte Malmström hinsichtlich der Drohung aus Washington, Strafzölle auf europäische Stahlexporte zu verhängen. "Die EU sollte daher voll und dauerhaft von diesen US-Maßnahmen ausgenommen werden. Wir haben eine positive Agenda als Alternative angeboten."

All das wiederholt sie seit Wochen gebetsmühlenartig bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Das Problem daran ist, dass die Öffentlichkeit erst auf Nachfragen mehrerer Korrespondenten Kenntnis von diesem Redetext erhielt. Denn Malmströms Auftritt beim Runden Tisch der europäischen Industriellen, einem der mächtigsten Lobbyforen Brüssels, lief unter Ausschluss der Öffentlichkeit. "Es ist nicht okay für EU-Kommissare, über marktrelevante Themen bei Veranstaltungen zu reden, die nur für spezifische Lobbyisten zugänglich sind", kritisierte Nikos Chrysoloras, der Leiter der Brüssel-Büros der Nachrichtenagentur Bloomberg, dieses Vorgehen der Kommissarin. "Die einzige Weise, um zu verhindern, dass Interessengruppen bevorzugten Zugang zu Information bekommen, liegt darin, die Reden an die Presse zu schicken, wie es die EZB tut."

In der Kommission scheint man sich dieses ethischen Problems nicht bewusst zu sein. Wie anders ist die patzige Antwort von Vizepräsident Frans Timmermans auf eine diesbezügliche Frage der "Presse" zu erklären? "Zeigen Sie mir irgendeine öffentliche Verwaltung ín Europa, die ohne vertrauliche Gespräche arbeiten kann", sagte Timmermans. "Wir sind sehr streng, was unsere Transparenz betrifft. Sie können genau sehen, wen wir sprechen und worüber."

Mit dieser Antwort offenbart der frühere niederländische Außenminister, den sich SPÖ-Chef Christian Kern ausdrücklich als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Europawahl wünscht, einen verstörenden Mangel an politischem Fingerspitzengefühl. Denn es geht in diesem Fall nicht darum, ob EU-Kommissare vertrauliche Unterredungen haben sollen; natürlich sollen sie das. Wenn jedoch die Handelskommissarin wenige Tage vor Ablauf der vorübergehenden Befreiung europäischer Stahlexporte von US-Strafzöllen vor wichtigen Industrielobbyisten spricht, dann ist das keine vertrauliche Unterredung unter vier oder sechs oder acht Augen. Sondern es ist ein Auftritt, der als öffentlich zu behandeln ist und über dessen Inhalt die Bürger voll informiert zu werden haben.

Es ist Malmströms Kabinett hoch anzurechnen, auf die Anfrage der "Presse" an Timmermans rasch reagiert und den unproblematischen Redetext schnell übermittelt zu haben. Umso bestürzender ist die Hoffahrt, mit der Timmermans über diesen kritischen Einwand hinwegbrauste.

Ein Jahr vor der ersten Europawahl, in der sozial-medial verstärkte Desinformation und Fake News eine entscheidende Rolle zu spielen drohen, hat die Kommission ihre Verantwortung darüber, wie öffentlich über Europa und das Einigungswerk gesprochen wird, noch immer nicht erfasst. Einer der Hauptstrategien, mit der die EU-feindlichen Facebook- und Twittertrolle von linksaußen und rechtsaußen kampagnisieren werden, wird sich auf die Unterstellung stützen, die Kommission sei bloß willfährige Komplizin klandestiner Machtklüngel. Mit Äußerungen wie jener von Timmermans liefert Brüssel den Europafeinden reichlich Munition. Das krampfhaft vorgetragende Selbstverständnis, dies sei eine "politische Kommission", klingt in dieser Hinsicht besonders sinnentleert.