Donald Trump, das Ungeheuer von Loch Ness und die City-Maut

Während es für Nessie noch etwas zu früh ist (das Sommerloch beginnt erst in wenigen Wochen), ist die Wiener City-Maut wieder aufgetaucht. Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou hatte vor rund zwei Wochen die Einführung einer City-Maut (nur) für Einpendler gefordert. Es gab eine breite, öffentliche Ablehnung - als Reaktion hatte Vassilaku am Parteitag der Wiener Grünen begonnen, diesen Plan noch stärker zu forcieren.



Was die Grünen wollen? „Vienna first“, sozusagen. An der Grenze, also der Stadtgrenze, soll künftig kassiert werden um Pendler per Pkw abzuhalten.

In den USA testet Donald Trump derzeit die Idee der Grünen in der Praxis. Waren, die über die US-amerikanische Grenze kommen, müssen Maut zahlen. Also Strafzölle. „America first“, eben.

Blöderweise (für Trump) erdreisten sich derart strafbesteuerte Länder, selbst Strafzölle auf US-Produkte einzuheben. Womit sich die Maßnahme als Boomerang für die US-Wirtschaft und Trumps Wähler erweist.



Als im Jahr 2010 eine Wiener City-Maut im Raum stand (die Frage war auf dem Stimmzettel der Wiener Volksbefragung), drohte der damalige niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll mit der Einführung einer Landes-Maut an der Stadtgrenze – nur für Wiener. In kleiner Runde soll Pröll gesagt haben: „Die meisten Niederösterreich können Wien meiden.“ Und bei dem nächsten Satz hat Pröll angeblich gelächelt: „Aber wie wollen die Wiener dann mit dem Auto auf Urlaub fahren?