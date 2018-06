Merkel vs. Seehofer: So schaffen sie es nicht

Man kann nicht gerade behaupten, dass Angela Merkel eine große Freundin von Horst Seehofer ist. Oder von schnellen Entscheidungen, die ihr öffentlich abverlangt werden. Dieser Montag wird für die Bundeskanzlerin also besonders heikel: Das Ultimatum, das ihr Innenminister Seehofer gestellt hat, läuft heute ab.

Merkel muss sich entscheiden, ob sie den Plänen der CSU doch noch zustimmt. Andernfalls will die Partei trotzdem aktiv werden und Flüchtlinge an der Grenze abweisen - nur eben ohne Unterstützung der Kanzlerin. Die Entscheidung birgt für beide Seiten ein gewisses Risiko: Seehofer würde damit nicht nur seine eigene Karriere aufs Spiel setzen, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen CSU und CDU. Im Ernstfall könnte sogar die Regierung an dem Konflikt zerbrechen. Es drängt sich die Frage auf: Wieso eskaliert die Situation ausgerechnet jetzt?

Der Zeitpunkt überrascht auf den ersten Blick: Die Zahlen der ankommenden Flüchtlinge an der Grenze nehmen nicht zu, und die CSU fordert schon länger eine Kurskorrektur im Asylbereich. Eine mögliche Erklärung wäre die bayrische Landtagswahl im Oktober. Hier muss man allerdings hinzufügen: Merkel hat vergangene Woche um 14 Tage Zeit gebeten, um auf EU-Ebene Verhandlungen über die Abweisung an der Grenze zu führen. Zumindest ein Versuch wäre sich vor dem Herbst also noch ausgegangen.

Die eigentliche Frage ist vielmehr: Warum erst jetzt? Denn um die Entscheidung, wie man nun mit Menschen an der Grenze umgehen soll, geht es nur oberflächlich. Der Konflikt zwischen CDU und CSU sitzt tiefer und spitzt sich seit Jahren immer weiter zu. Während der Flüchtlingskrise zeigte sich am Deutlichsten, welche Ansätze beide Parteien verfolgen. Es ist jedoch längst nicht der einzige Bereich, bei dem sich die Parteien nicht einig sind. Zu viel Frust hat sich auf beiden Seiten in der Vergangenheit aufgebaut. Jetzt entlädt er sich auf eine Weise, die der Union nur schaden kann.

Möglich, dass sich Merkel und Seehofer heute doch noch bei der Abweisung von Flüchtlingen auf einen Kompromiss einigen. Bis zur nächsten Regierungskrise könnte es dann aber nicht mehr lange dauern. Wie soll eine Volkspartei im Jahr 2018 ausgerichtet sein, wohin soll sie sich entwickeln? Welche Lösungen strebt man international und national im Asylbereich an? Das sind die Themen, die CDU und CSU nachhaltig klären mussen. Doch in einer aufgeheizten Stimmung, bei der die Union regelmäßig vor der Kippe stehen könnte: So schaffen es Merkel und Seehofer mit Sicherheit nicht.