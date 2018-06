In Brüssel hat der Ministerrat schon getagt, heute ist Linz dran. Vor einer "Regierungskonferenz" gemeinsam mit den Amtskollegen aus Bayern trifft sich die Bundesregierung zu ihrer offiziellen Sitzung in der oberösterreichischen Landeshauptstadt.

Das passiert natürlich nicht, weil die Regierung aus terminlichen Gründen gar nicht anders kann, sondern hat in erster Linie Showcharakter und ist ein Zeichen dafür, welchen Wert die türkis-blaue Regierung auf Inszenierung legt. Eine Ministerratssitzung in Wien ist unspektakulär, an einem anderen Ort lässt sie sich gut verkaufen. Und in der Praxis ist es ja egal, an welchem Ort die Regierung ihre formalen Beschlüsse fasst.

Andererseits scheint im Sinne der Seriosität der Regierungsarbeit etwas Zurückhaltung bei der Inszenierung angesagt. Denn was kommt als nächtes? Ein Balkanrouten-Ministerrat in Spielfeld? Ein WM-Ministerrat beim Public-Viewing auf der Summer Stage? Oder ein Sommer-Ministerrat im Gänsehäufel?