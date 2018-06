Da lachen doch die Inder

Unzählige ökonomische Studien haben bereits bewiesen, dass Strafzölle die Wirtschaft schädigen und Arbeitsplätze vernichten. Diese Studien sind aber anscheinend zu kompliziert oder einfach "zu langweilig" zu lesen. Anders lässt es sich nicht erklären, warum die westliche Welt gerade in einen veritablen Handelskrieg untereinander stolpert. Leichter nachvollziehen lässt sich da wohl ein konkretes Beispiel. Und ein solches liefert zur Zeit der amerikanische Motorradhersteller Harley-Davidson.

Denn das Unternehmen gab am Montag bekannt, dass aufgrund der von sechs auf 31 Prozent angehobenen Strafzölle in Europa verkaufte Harleys künftig nicht mehr aus den USA kommen werden. Stattdessen soll die Produktion in einem der internationalen Werke in Brasilien, Thailand oder - am wahrscheinlichsten - in Indien ausgebaut werden. Bawal statt Milwaukee lautet das Motto.

Die keine Harley kaufenden Europäer könnten nun versucht sein, das Ganze hämisch zu kommentieren. Hatte US-Präsident Donald Trump nicht versprochen, Amerika wieder "Great again" zu machen? Und wollte er nicht Jobs "nach Hause holen"? Und nun muss eine Ikone des "Born in the USA" die Produktion nach Indien verlagern? Geschieht ihm Recht!

Doch diese Schadenfreude könnte schon bald im Hals stecken bleiben. Denn eine weitere Eskalation der gegenseitigen Strafzölle ist nicht ausgeschlossen. Und ein potenzieller Kandidat für solche Zölle auf amerikanischer Seite ist schon seit langem der heimische Motorradhersteller KTM. Kein Wunder, dass die Mattighofner die Zölle gegen Harley als "wenig hilfreich" bezeichnet haben.

Sollte es soweit kommen, werde man "einen Weg finden", hieß es bei KTM auf entsprechende Anfragen bisher. Am wahrscheinlichsten sei eine Endfertigung in den USA. Theoretisch könnte aber auch der heimische Motorradproduzent auf ein nicht-europäisches Land ausweichen. Denn auch KTM hat bereits eine große internationale Produktion.

Wo die beheimatet ist? In Indien.