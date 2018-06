Hauptsache gegen "Schland"

Ach, was war das für ein Fest, dieses 0:1 gegen Mexiko. So viele Herzchen, Likes und hämische Kommentare regnete es während dieser Fußball-WM noch nie auf der "Presse"-Facebook-Seite. Wenn Deutschland gegen einen Außenseiter verliert, ist das für viele mindestens genauso schön, wie wenn Österreich gegen einen Favoriten gewinnt. Doch das Glück des Anti-Deutschland-Fans währte nicht lange. Für den Aufstieg in die k.o.-Phase stehen die Chancen gut, auch wenn heute in vielen Austro-Wohnzimmern noch einmal kräftig die Daumen für Südkorea gedrückt werden, während in Wien die “Numerus-Clausus-Flüchtlinge“ schon "Schland"-rufend durch die Straßen ziehen.

Die Abneigung gegen das "Deutsch-Deutsche" hört freilich nicht beim Fußball auf. Mit Schaudern erinnere ich mich noch an den Tag zurück, an dem ich in einem Bericht das ur-wienerische Cola versehentlich zu einer femininen - angeblich "piefkischen" - Cola machte und mir damit den Zorn der halben Online-Leserschaft zuzog. Autsch. Ob denn die Deutschen jetzt auch schon die "Presse" übernommen hätten, wollte zahlreiche erboste Leser wissen. Nein, so schlimm ist es nicht, es sind eh nur die Südtiroler, wollte ich ihnen zurufen. Und überhaupt: Obwohl südlich des Brenners "eine Cola" getrunken wird, will man dort mit den Deutschen noch weniger am Hut haben als mit den Wienern.

Aber warum eigentlich? Sind unsere deutschen Nachbarn wirklich so besserwisserisch, angeberisch, stil- und humorlos, wie wir uns gerne ausmalen? Sätze wie "Ich bin kein Rassist, ich hab nur etwas gegen Deutsche" sind in Österreich jedenfalls noch immer salonfähig. In Umfragen stimmte jeder zweite hier lebende Deutsche der Aussage zu, dass man "in Österreich erst zum Deutschen gemacht" wird. Studien zeigen, dass sich Deutsche umso unwohler fühlen, je länger sie hierzulande leben. Ein Großteil erklärte, wegen seiner Nationalität beschimpft und beleidigt worden zu sein.

Austro-Patriotismus gut und recht, aber das muss doch nicht sein. Und beim Fußball, so sagt man sich zumindest, gewinnen am Ende sowieso immer die Deutschen.