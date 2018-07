Verkaufen wie ein Riese, kommunizieren wie ein Zwerg

Die heimische Post hat dieser Tage mitgeteilt, dass einer ihrer größeren Kunden, die Zustellung für bestimmte Regionen Österreichs selbst in die Hand nehmen möchte. Amazon will nämlich bald auch im Großraum Wien die in den USA und in Deutschland eingeübte Strategie der Eigenzustellungen vorantreiben, so die Post. Damit ist naheliegend, dass der US-Onlinehändler auch ein Verteilzentrum einrichten wird, denn wie soll eine Eigenzustellung sonst funktionieren. Für den Betrieb eines solchen Zentrallagers braucht es allerhand Personal. Standortleiter, Schichtleiter, Bereichsleiter sowie Teamleiter Logistik. Solche Jobs hat zufällig die Rekrutingplattform Stepstone auf seiner Homepage ausgeschrieben, und zwar für die Firma Amazon und den Standort Austria wie Österreich.

Da ist es natürlich naheliegend beim Konzern einmal nachzufragen, wie denn das so sein werde mit der Eigenzustellung, mit dem Verteilzentrum im Großraum Wien und den Plänen für Österreich. Großes Erstaunen löste die Antwort aus: „Vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse. Amazon hat zu einem Standort in Österreich keine Ankündigung gemacht.“

Was darf man von einem Unternehmen halten, das eine Expansion in einem neuen Land plant und seine Pläne nicht verraten will? Was erzählt der Steuer-Sparmeister seinen Bewerbern? Ach, wir suchen ja gar niemanden, das sei doch Stepstone, wäre eine für Amazon passende Antwort. Hat etwa die Job-Plattform gar keinen Auftrag für die Jobsuche oder sucht Stepstone auf eigene Faust Mitarbeiter für Jobs in einem fiktiven Betrieb und verwendet dabei unzuässigerweise den werbeträchtigen Namen des US-Unternehmens?

Viele andere Unternehmen hätten ihr Projekt mediengerecht angekündigt, mit Millionen-Investitionen und zahlreichen neuen Arbeitsplätzen und damit Sympathien geerntet. Aber die braucht man nicht, wenn man Amazon heißt, denn der Kunde kauft sowieso. Hoffentlich erfahren künftige Stakeholder wie Mitarbeiter, Partner und Kunden im Lande mehr Transparenz von den verschlossenen Amerikanern. Wenn Amazon überhaupt nach Österreich kommt. Denn noch haben die verschlossenen Onliner ja nichts angekündigt.