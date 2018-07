Ein Geschenk für EU-Hasser

Wer öfters mit Europaabgeordneten Umgang pflegt, kennt ihr Wehklagen: in der Heimat gilt man nichts, dabei arbeitet man doch so hart, entscheidet bei fast allen europäischen Gesetzen mit, und überhaupt: das Europaparlament ist ein "Arbeitsparlament" (was immer das auch sein mag), nicht bloß verlängerte Werkbank der Regierung wie der Nationalrat! Schuld an der mangelnden Resonanz der Vorgänge in Brüssel und Straßburg seien, wahlweise und einander nicht ausschließend, die Medien, das Bildungswesen oder gar die Bürger selbst (Achtung, Holschuld Demokratie!)

All das mag sein, aber ganz kann sich das Europäische Parlament nicht des Vorwurfes erwehren, an der fortschreitenden Entfremdung von jenen, die es wählen, auch ein wenig Mitschuld zu tragen. Aktuelles Beispiel: die am Montagabend in Straßburg still und heimlich hinter verschlossenen Türen abgeblasene Reform der allgemeinen Kostenvergütung. 4416 Euro pro Monat erhält derzeit jeder Abgeordnete für allfällige Ausgaben. Rund 40 Millionen Euro sind dafür jährlich im Unionsbudget vorgesehen. Belege dafür, was mit dieser Pauschale bezahlt wird, müssen die Mandatare nicht vorlegen. Es gibt überhaupt keine Dokumentationspflicht. Derzeit wird dieses Geld sogar auf dasselbe Bankkonto überwiesen, auf welches der Abgeordnete sein Gehalt bekommt.

Das lässt Missbrauch sprießen und verlockt zu schamloser Selbstbereicherung. Zahlreiche Mandatare ersetzen sich damit die Kosten für (bisweilen nur auf dem Papier existierende) Büros in ihren Heimatbezirken, die sie sich selbst vermieten. So lukrieren sie ein (steuerfreies) Zusatzeinkommen zu ihrem Bruttogehalt von monatlich 8611 Euro.

Das Argument dafür, den Abgeordneten keine Belegspflicht zumuten zu wollen, lautet, dass man sie vor allzuviel Bürokratie bewahren will. Das ist lachhaft. Wenn jeder kleine Heurigenwirt eine elektronische Registrierkasse zu führen hat, ist es den Europaabgeordneten zuzumuten, Rechnungszettel für ihre Ausgaben im Schuhkarton zu sammeln.

Und so legt das Europaparlament den EU-Hassern weniger als elf Monate vor den Europawahlen, bildlich gesprochen, einen Elfmeter ohne Tormann auf. All die teuren Imagekampagnen und flammenden Appelle an das Volk, doch von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen, wären glaubwürdiger, bewiesen die Fraktionen dieses Hauses mehr Gespür dafür, was sich gehört und was nicht.