Warm anziehen, heute wird es heiß

Heiß wird es heute. Zum Glück ist Freitag. Möglicherweise casual friday. Was immerhin heißt, dass Mann von den üblichen Usancen abrücken darf und in legerer Freizeitkleidung am Arbeitsplatz auftauchen darf. Heißt das auch, dass man kurzärmlig und/oder kurzhosig kommen darf: als Stahlkocher am Hochofen (heiße Sache), als Pilot im Flugzeugcockpit (vertrauenerweckend) oder als Laborant im Reinraum des Pharmaunternehmens (schrecklich)?

Und ins (ganz normale) Büro? Nein! Aber warum? Weil es undifferenziert in allen möglichen Karriereratgebern so steht. (Was in dieser Form natürlich schwachsinnig ist.) Oder weil es sanften Zwang gibt: Im Süden Wiens beispielsweise lässt ein relativ großer Arbeitgeber die Raumtemperatur sommers so weit nach unten drehen, dass die Herren gerne im Anzug samt Krawatte (Männerschnupfen-Gefahr, Sie wissen schon) am Schreibtisch sitzen. Die im Kostüm frierenden Damen werden als Kollateralschaden in Kauf genommen.

Das Nein zur Kurz-Arm-Hose kann auch aus einer Vorschrift resultieren. Eine solche versuchte im Vorjahr der englische Call-Center-Mitarbeiter Joey Barg zu umgehen. (Er servicierte Kunden ohne Videotelefonie ausschließlich am Hörer.) Da ihn sein Chef nach Hause geschickt hatte, weil er entgegen der Regel mit kurzer Hose zur Arbeit gekommen war, kehrte er nach einem Garderobenwechsel zu Hause im Kleid wieder. Kleider waren nämlich erlaubt. Dass sein Unternehmen in der Folge das Tragen von Dreiviertelhosen in gedeckten Farben für Männer erlaubte, ist glatt als Couture-Fauxpas zu werten.

Jogginghose, Krawatte und viel Brusthaar

Allerdings: Wer sich – zu Recht – bei Männern gegen kurzärmlige Hemden (deren Ärmel meist wie unförmige Segel aussehen) und kurze Hosen wendet, sollte sich konsequenter Weise auch gegen Jogginghosen, Trekkingsandalen mit oder ohne (weiße) Socken und Krawatten zu Button-down-Hemden stemmen. Nicht zu vergessen auf aus dem Hemd wallende Brusthaar. Weil man angesichts der Hitze glaubt, getrost die drei oberen Hemdknöpfe offenlassen zu können.

Wer sich jetzt noch immer nicht sicher ist, ob kurzes Hemd und kurze Hose im Büro ok sind, eine kleine Hilfe: Wer auf die den bauchfreien Shirts geschuldete Nabelschau im Büro gern verzichten kann, der sollte der Kollegenschaft auch die Waden- und Kniebeschau ersparen.