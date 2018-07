Die sozialen Medien dieser Welt haben schon viel Unsinn zu Tage gebracht, um der Menschheit das Prokrastinieren so einfach wie möglich zu machen. Vom Spiel Farmville über den Foto-Trend "Planking" bis hin zu den Eiskübel-überschütt-Videos der Ice Bucket Challenge war einiges Zeitraubendes dabei. Über so manches Meme (wie spricht man das jetzt eigentlich aus?) darf geschmunzelt werden. Doch nun scheint endgültig der Gipfel der Absurdität erreicht. Das Ende der Sinn-Fahnenstange, es sieht so aus; zuerst eine Überschrift:

"Diese zwei rauben heute eine Bank aus"

"...sind besondere Läster-Schwestern"

Darunter: eine beliebige Anzahl an Buchstabenkombinationen wie A+G, D+Z, E+U und so weiter... Und wenn der Anton also eine Gerlinde kennt, mit der er gerne eine Bank ausrauben würde, markiert er diese unter dem "Beitrag". Mit "Kuss-Smiley", "Lachflash-Smiley" oder "Dollarzeichen-Augen-Smiley".

Als ob eine willkürliche Auflistung von Buchstaben-Paaren irgendein realistisches Szenario zugrunde liegen würde. Ist es die Suche nach dem Abenteuer, die den Social Media Managern der Clickbaiting-Seiten dieses Universums zu mehr Interaktion mit den Usern verhilft? Oder hat das Ganze gar eine tiefgründige, soziale Komponente, indem man uns bei der Freizeitgestaltung unter die Arme greifen will? Heute vor 16 Uhr Eis essen mit C., morgen Banküberfall mit F.?

Und das schlimmste: Ich überfliege jedes dieser Teile in meiner Timeline und suche nach dem K. Doch wie soll schon Umberto Eco gesagt haben? "Mit Würde auf der Welt zu sein, heisst, jeden Tag sein Horoskop zu korrigieren."