Hundstage in Belgien

Am Donnerstag wurde es amtlich: Belgien erlebt eine "canicule", Hundstage also von extremer Hitze. Seit Beginn der Aufzeichnungen gab es im Königreich keinen heißeren 26. Juli als diesen. 35 Grad in Brüssel, am Freitag sind mancherorts gar 37 Grad zu erwarten. Zwei Sommergewitter gab es bloß in den vergangenen drei Wochen. Abgekühlt haben sie das Land und seine Leute nicht. Bleiernd liegt die windstille Hitze über Brüssel, Gent, Brügge, Antwerpen, Tournai und all den anderen Städten.

Was man bisher nur von den mediterranen Staaten kannte, wird es künftig auch in diesem für sein Regenwetter weltbekanntes (und bedauertes) Land zur Regel? Die Stadtregierung Brüssels ruft die Bürger auf, sparsam mit dem Wasser umzugehen. Reine Vorsichtsmaßnahme, keine Sorge zur Beunruhigung. Klar doch. In Flandern ist seit Donnerstag das Pflanzen gießen und Autowaschen behördlich verboten. In Tournai und anderen Städten gelten Grillverbote. Die Ozonwerte schießen durch die Decke. Die Autobahn E314, die von Osten, von den Niederlanden, über Leuven nach Brüssel führt, ist bis nächste Woche teilweise gesperrt: die Hitze hat den Asphalt an einer Abfahrt aufgewölbt.

Alles nur ein Ausnahmeereignis? Bloß extremes Wetter? Oder vielleicht doch ein Vorbote auf das, wie der Klimawandel auch in einer Gegend Europas, die bisher als gemäßigt temperiert und niederschlagsreich galt, für tiefgreifende Veränderungen im Leben der Menschen bewirken wird - und das schneller, als man es sich bisher erhoffte? Nebenan, in Frankreich, müssen zwei Kernkraftwerke heruntergefahren werden: das Wasser in den Flüssen ist zu warm geworden, um ihre Brennstäbe ausreichend kühlen zu können. Auf der anderen Seite, in Deutschland, gilt dasselbe für mehrere Kohlekraftwerke.

Der Wandel hin zu sauberer, nachhaltiger Energie, an dem die Beamten der Europäischen Kommission in ihren klimatisierten Büros tüfteln (sofern sie nicht bereits im Sommerurlaub sind): er wird wohl noch länger dauern.