Wenn die Koffer in der abgekühlten Nacht ins Auto gehoben wurden, dann war dies das reine Abenteuer – und die folgende Fahrt die Hölle. Denn niemals verging die Zeit langsamer, als wenn man halbwüchsig auf der Rückbank eines Autos „Ich sehe was, das du nicht siehst“ spielte. Eine vier Stunden lange Fahrt nach Bibione. Oder umgerechnet: Vierundzwanzigmal Sandmännchen schauen. Eine Ewigkeit zum Sitzen verdammt. Schon beim bloßen Gedanken stellten sich am Kinderarm die Haare auf.

Das versteht ein Ausgewachsener nicht mehr. Denn im reiferen Alter jammert man höchstens auf der Rückfahrt: Die Zeit – wieder einmal zerronnen, wie der Sand, der gerade noch zwischen den Zehen pickte. Und man sehnt sich nach der fremd gewordenen Langeweile. Warum scheint die Zeit im Alter immer schneller zu vergehen?

Diese Frage beschäftigt auch die Wissenschaft, genauer gesagt die Psychologin Isabell Winkler. Sie veröffentlichte kürzlich erste Ergebnisse ihres Forschungsprojektes an der Technischen Universität Chemnitz. Schuld an der rasenden Zeit sind demnach Routine, weniger erste Male, Stress und Zeitdruck. Dagegen helfe am besten eines: vermehrt Neues auszuprobieren.

Wie wäre es also damit: Zur Abwechslung den Zug Richtung Süden nehmen. Während draußen die Welt vorbeizieht, stehen im Abteil sowohl Zeit als auch Telefonleitungen still. Genügend Zeit also für „Ich sehe was, das du nicht siehst“. Und man sieht: Überraschend blaues Wasser, Menschen mit und ohne Hund, ein Mädchen am Fahrrad. Viele Bäume und im Tunnel nur schwarz. Und plötzlich – ein fast vergessenes Gefühl regt sich. Beinahe hätte man gefragt: Sind wir schon da? Aber als erwachsene Person besitzt man ein Handy und kann sich die Frage selbstverständlich selbst beantworten: Gleich da. Nur noch zweimal Sandmännchen schauen.