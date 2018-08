Die Stimmung nach dem Regen

Wenns wieder mal regnen soll, muss ich nur die Sachen fürs Bad packen; und weil ich immer noch kein Saisonkästchen habe, folglich also bei jedem Besuch sämtliche Notwendigkeiten bedenken muss, kommt so einiges zusammen. Handtücher sowieso, ein Ersatzbikini, Wasser, Buttermilch (die ist weder im Bundesbad Alte Donau noch im Arbeiterstrandbad erhältlich!), das würde mir schon reichen.

Die Liste für meinen Sohn ist etwas länger: geschnittenes Obst , Kekse vielleicht, Windeln, Feuchttücher, Schwimmflügerl, Kopfbedeckung, Sonnencreme, Ersatzkleidung, Spielsachen, Bücher - die Liste ließe sich unendlich fortsetzen, junge Eltern wissen das. Wenn wir dann aber endlich fertig sind und in die U-Bahn steigen, verdunkelt sich der Himmel langsam, und sobald wir das Handtuch auf der Wiese ausbreiten, flüchten die ersten Badegäste: Das Wetter schlägt um.

Nun hat ja so ein Bad seinen besonderen Reiz, wenn es leer ist, und das kommt in den Sommermonaten ohnehin selten vor. Also bleiben wir - und wenige andere Hartnäckige - Blitz und Donner zum Trotz, rücken die Tische beim Buffet unter den Dachvorsprung, essen Toast und freuen uns über die Abkühlung. Es besteht eine gewisse Verbundenheit, denn alle, die noch hier sind, hatten wohl dieselbe Hoffnung: Dass die Sonne wieder zum Vorschein kommt und dann diese ganz besondere Stimmung entsteht, an einem schönen Sommernachmittag auf einer fast leeren Wiese, den Blick auf die Alte Donau gerichtet. Doch in die Stille tönt der Lautsprecher: Um 17:00 soll das Bad wegen Schlechtwetter geschlossen werden. Die Enttäuschung ist da, Verständnis auch. Am Horizont erscheint schon der nächste dunkle Wolkenturm.

Wenn es das nächste Mal regnet, kommen wir bestimmt wieder - denn die Hoffnung, dass sich die Sonne noch einmal zeigt, sollte man nie aufgeben.