Facebooks neuester Coup, oder wie ein Dealer ein Gewissen bekommt

Facebook hat es in letzter Zeit ordentlich krachen lassen. Zuletzt an der Börse. Ein Wertverlust von 118 Milliarden Dollar innerhalb von 24 Stunden. Das Unternehmen wächst, aber nicht wie es soll. Weniger Nutzer, weniger Zeit auf Facebook bedeuten weniger Werbung und das heißt unter dem Strich weniger Gewinn. Und was macht Facebook? Es veröffentlicht ein Tool zum besseren Zeitmanagement. Man soll einstellen können, wie lange täglich Facebook aktiv genutzt wird.

Wir sollen mit diesem Tool die Plattform glücklicher verlassen. Wir sollen unsere Zeit sinnvoll nutzen. Nicht Facebook ist das Problem, sondern wir, sagt Facebook. Wir, die wir uns stundenlang mit den Kommentaren und Beiträgen beschäftigen, sollen einfach ein bisschen mehr Balance in unseren digitalen Alltag bringen. Nachdem uns Facebook einmal angefixt hat, uns dazu gebracht hat unsere Zeit stundenlang im Netzwerk zu verbringen, wollen sie uns jetzt das Gegengift präsentieren. Das digitale Mittelchen zur Selbstkontrolle bekommt der Facebook-User jetzt also direkt von Dealer und Sponsor in Personalunion.

Es liegt aber an uns Nutzern, die bereitgestellten Mittel tatsächlich zu nutzen. Wir haben nicht nur das Recht auf konsumentenfreundliche Benutzeroberflächen. Wir haben auch die Pflicht, sie in Anspruch zu nehmen. Unsere Zeit, unsere Daten. Niemand wird gezwungen. Zugegeben, die Option wird dem Nutzer nicht direkt auf dem Silbertablett serviert. Anstatt das Tool direkt auf der Startseite anzuheften, muss man sich in die Einstellungen vortasten. Als Option im Menü wird das Zeitmanagement-Tool zu finden sein. Ähnlich wie die Privatsphäre-Einstellungen. Also irgendwo zwischen "Chronik und Markierungen", "Aktivitäten" und "Ort" wird etwas zu "Zeitmanagement" zu finden sein.

Privatsphäre und ein bisschen Facebook-Freizeit muss man sich hart erarbeiten. So einfach darf es dann nicht sein, immerhin verdient Facebook mit all diesen Daten und der Zeit seiner Nutzer Geld. Aber vielleicht gewinnen wir durch das Zeitmanagement-Tool ja etwas. Ein Bewusstsein dafür, wie viel Zeit wir wirklich sinnlos durch den Newsfeed scrollen. Und im schlimmsten Fall gewinnen wir nur ein neues Modewort à la "Facebook-Life-Balance".