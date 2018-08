Der Senior ist längst im digitalen Zeitalter angekommen

Sommerspielpremiere: Ein älterer Herr stolpert einer dekolletierten Dame in die Arme, er entschuldigt sich nicht, stolpert weiter, sein Handy fest im Blick. Eine Frau starrt auf ihr Display: „Hallo, ich bin schon da!“, ruft ihre Freundin. „Gleich“, erwidert die andere. Es klingelt, es klingelt, es klingelt, die Schauspieler, die vermutlich in monatelanger Mühe Schnitzler oder Kleist einstudiert haben, Texte, die nicht so leicht im Gehirn zu verankern sind wie Alltagssprache, spielen unbeirrt weiter.

Die Billeteurin eilt dem Zuschauer mehrmals zu Hilfe, entwindet ihm sein Smartphone, beim dritten Mal ertönt, wie schön, eine andere Melodie als zuvor. In der Pause stürzen sich zwei erbitterte Ladies auf den Übeltäter, dessen Telefon - Nein! - schon wieder schellt, jetzt ist er beleidigt, er zieht sich eine Jacke an und geht mit seiner Gattin ab.

„Für so einen Blödsinn bin ich zu alt!“, hätten früher die Omas und Opas gesagt, wenn sie mit den neuesten technischen Errungenschaften konfrontiert wurden. Eine Handyfirma hat den Spruch flugs für ihre Werbung ausgewählt, ein ironischer Appell, sich nicht auszuschließen. Man altert anders heute, eine neue Seniorengeneration ist herangewachsen, die auf ihre Enkel (und Urenkel) hört, sich mit ihnen versteht, von ihnen lernt. Die Stimme der Jugend ist wichtiger geworden, aber auch das Verhältnis zwischen den Generationen ist anders als in der 1968er-Generation, als die Hippies mit den Vätern abrechneten, denen sie die Schuld an den Kriegen in der Welt gaben. Inzwischen spricht man wieder miteinander, auch durch die einfachen und schnellen digitalen Kommunikationsformen.

Senioren sind gesünder, marschieren auf die Berge, spielen Golf oder halten sich sonst wie fit, sie ernähren sich bewusst, sind oft schlank und agil, und sie begeistern sich für neue Techniken. Dabei sind sie wenig unterschiedlich von jungen Leuten. Jene, die eine Affinität zur Technik haben, tun sich leichter, andere schwerer. Kurios ist, dass es den Älteren genauso ergeht wie den Jungen, sie marschieren, beschäftigt mit WhatsApp und Instagram, mit iPad und iPhone durch die Gegend und man muss froh sein, wenn sie nicht im Bach landen. Und dann stoßen ein alter Mensch und ein junger zusammen und beide wandern unbeirrt weiter – und man muss sich fragen, was passiert wäre, wenn sie sich einfach ein bisschen miteinander unterhalten hätten – so wie das Fremde heute so gerne tun, im Netz.