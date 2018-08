Handy, Handy in der Hand...

"Wenn ich mir vorstellen muss, mit fremden Menschen unter einem Dach zu wohnen, schüttelt es mich", lässt die 25-jährige Influencerin wissen. Anstatt in einer Wohnung lebe sie deswegen auch noch bei den Eltern. Damit sie diesen grausamen Gedanken nicht auch noch in Realität umsetzen muss. Lieber rennt sie mit dem kleinen Handgepäckskoffer durch New York, um sich in verschiedenen Outfits präsentieren zu können und ihre Follower-Gemeinde mit neuen Impressionen aus ihrem perfekten Leben versorgen zu können. Es ist das anstrengende Leben einer Influencerin.

Die natürliche Interaktion mit den Freunden des gepflegten Narzissmus beschränkt sich aber auf ein Minimum. Reden ist old-school, da hat man anscheinend keine Message, die man herzen, teilen oder mit Emojis kommentieren kann. Außerdem dauert es auch lange, um das perfekte Selfie zu bearbeiten und mit der inspirierendsten und Pulitzer-Preis-verdächtigen Beschreibung "Alwas be yourself" - Tippfehler inklusive- nach stundenlanger Arbeit veröffentlichen zu können.

Ja, das nennen diese Instagrammer tatsächlich Arbeit. "Das glauben immer alle nur, dass das total kein Aufwand ist, aber ich muss ja auch mit meinen Followern schreiben und dann gibt es da noch so so viele Termine", während eben jene dann erklärt, dass man schon voll den Stress heute hatte, weil man ja um 13 Uhr zum ersten Termin musste.

Naja, es dauert ja auch, bis das Gesicht so präpariert ist, dass man dann auch wirklich #NoFilter, #RealLife posten kann.

Tragisch ist, dass es für so viel Ichbezogenheit kein Gegenmittel gibt. Das geht so weit, dass ein vereinbarter Treffpunkt, inklusive Uhrzeit einfach ignoriert wird. Madame hat eine halbe Stunde Verspätung, ihre unfreiwillige Entourage muss warten. Entschuldigung gibt es keine, das Warten auf die Influencerin wird ja mit ihrer Schönheit wettgemacht. Glaubt sie. Immerhin sagen ihr ja auch online Tausende User täglich, dass sie ur super und ein tolles Vorbild ist. Da ist dann das #RealLife und die Meinung aus dieser komischen, physischen Welt schon wieder egal.

Unternehmen haben diese Welt der neuen Werbung aber längst für sich entdeckt. Bis zu 5000 Euro sind die Selfies angesagter Influencer wert, egal ob dann aus einem 6,4 Zoll Smartphone ein 64-Zoll-Monster wird und auch sonst die technischen Spezifikationen des neuen Geräts nicht richtig niedergeschrieben sind. Es geht ja nicht um Inhalte. Da stört es auch die Firmen nicht, wenn die konzertierten Jubelschreie zum neuen Smartphone mit dem Handy der Konkurrenz geschossen werden. Die Follower werden es schon nicht merken. Und währenddessen "arbeitet" die Influencer-Gemeinde schon wieder am nächsten perfekten finanzträchtigen Werbesujet, äh Inspirations-Selfie.