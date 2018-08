Der arme Mann, der seit gestern mit zwei Wochen Verspätung durchs Sommerloch geistern muss - er war in einem Museum tatsächlich in ein schwarzes Loch im Boden, in eine Kunstinstallation von Anish Kapoor, dem bekannten britischen Bildhauer, gefallen - kann wirklich nichts dafür: Er ist nur das schmerzhafte Symptom dafür, dass wir es mittlerweile gewohnt sind, von der Kunst nicht ernst genommen zu werden.

Immer diese Ironie! Mach mit bei Erwin Wurms One-Minute-Sculptures, steck den Popo durch ein Loch in einem Campingbus, wirkt gut auf Insta. Zieh dich doch aus und wandle durch meterhohe Kunst-Exkremente bei Gelatin in Rotterdam, traust du dich eh nicht. Tritt ein in den Swingerclub, den der Schweizer Christoph Büchel einmal in den Secessions-Keller verlegt hat (war eh erst nach den offiziellen Öffnungszeiten aktiv).

Was soll man also denken, wenn man in einem Museum vor einem schwarzen Loch steht, neben dem steht: „Abgang in die Vorhölle“? Wurde die nicht unlängst sowieso abgeschafft? Also nichts wie rein. Was in dem Fall freier Fall nach unten bedeutete, zwei Meter tief. Das sollte dem Vatikan zu denken geben. Und uns.

Vielleicht sollten auch wir die Kunst wieder ernster nehmen? Nicht auf die Sicherheitsauflagen vertrauen? Wirklich nicht hingreifen, wenn die Trauben so lockend glänzen? Wieder an die Vögel denken, die sich an den vom antiken Maler Zeuxis so täuschend echt gemalten Trauben so schmählich die Schnäbel gestoßen haben? War sicher auch nicht angenehm.