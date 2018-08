Schlagstock und Schreibmaschine

Wenn Literatur und Polizei zusammenstoßen, kann diese Mischung eigentlich gar nicht anders als explosiv sein. Auf der einen Seite die treuen Diener des Staates, die wenig geneigt sind, ihre Amtshandlung durch Humor zu entweihen, auf der anderen die subversiven Querdenker, die in Opposition zum System zu stehen. Sehr brisant. Ein Wort gibt das andere, wie man so schön sagt. Der Dichter nützt seinen Heimvorteil, das Wort ist seine Domäne. Obwohl die beiden Seiten auch manches gemeinsam haben: Autoren lieben als Thema ihrer Bücher Verbrechen und Strafe und sie leben wie die Polizisten mit schlechter Bezahlung.

Wir erinnern uns an 1985, als Peter Handke von Streifenpolizisten vor einer Telefonzelle aufgegriffen wurde. Er hatte seinen Wagen mit laufendem Motor parken lassen. Das missfiel. Die Amtshandlung drohte zu entgleisen. Im Nachhinein wurde ein schöner Text daraus, in dem Handke jungen Polizisten rät, sich doch einmal mit einem Gemälde von Rembrandt oder einem Gedicht von Goethe auseinanderzusetzen. Einen ähnlichen Zusammenstoß kennen wir vom bayrischen Original Herbert Achternbusch. Er war ganz friedlich mit seinem Auto unterwegs, möglicherweise leicht alkoholisiert, aber ansonsten ohne böse Absichten. Auch hier war die Amtshandlung unabwendbar, auch hier entstand ein schöner Text: „Blutentnahme.“

Anlass für diese Erinnerungen: Der österreichische Schriftsteller Thomas Glavinic bekam von der ZEIT den Auftrag, über seine persönlichen Eindrücke von den noblen Festspielen in Bayreuth zu berichten. Daraus wurde nichts. Glavinic kam im T-Shirt, mit Rucksack, eine Stunde nach Vorstellungsbeginn, und fand nicht den richtigen Eingang ins Pressebüro, um seine Akkreditierung abzuholen. Das alles erweckte den Verdacht der Polizisten auf dem Festspielgelände. Wahrscheinlich ein Terrorist. Googeln hätte auch nicht viel geholfen: Alle Fotos von Thomas Glavinic im Netz sehen aus wie Fahndungsfotos von Interpol. Kurzum: Das Ende von „Tristan“ fiel zusammen mit dem Ende einer Amtshandlung wie bei Karl Valentin.

Hat er das alles provoziert, um sich den „Tristan“ zu ersparen? 2011 sagte Glavinic im „SPIEGEL“: Ihn störe an der Oper, dass da zu viel gesungen werde. Und dann erst die Besucher: „Mit Menschen, die in die Oper gehen, bin ich bislang nicht warm geworden. Diese Dünkelhaftigkeit! Ich sehe die Leute vor dem Opernhaus und bin froh, dass ich da nicht dabeistehe.“ 2018 landete er auf der Polizeistelle und hatte zumindest einen feinen Text, den er in der jüngsten ZEIT veröffentlichte. Nicht auszudenken, was herausgekommen wäre, wenn er fünf Stunden „Tristan“ durchlitten hätte. War schon besser so.