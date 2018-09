Sagt nicht Herbst, es ist noch Sommer!

Gefühl siegt über Fakten. Nur so ist es erklärbar, wenn schon seit Tagen davon gesprochen wird, dass sich der Herbst heuer sehr sommerlich zeigt. Es ist nämlich immer noch Sommer. Und das noch eine knappe Woche lang. Erst am Sonntag, dem 23. September um 03:54 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) beginnt der Herbst. Das ist jener genau definierte Zeitpunkt, an dem der Zenit der Sonne den Äquator überquert, Tag und Nacht damit gleich lang sind. Bis dahin ist Sommer – auch, wenn die Blätter auf den Bäumen schon gelb oder rot gefärbt sind und es im Supermarkt schon Lebkuchen zu kaufen gibt.

Natürlich, im Hinterkopf hat man, dass es da doch diesen Herbstbeginn gibt, der auf den 1. September fällt. Ja eh, der meteorologische Herbstbeginn ist allerdings ein rein statistisches Datum, das die Weltorganisation für Meteorologie 1958 festgelegt hat. Damals schuf man die jeweils drei Monate dauernden meteorologischen Jahreszeiten, die mit dem ersten Tag des Monats beginnen, in dem der astronomische Beginn einer Jahreszeit liegt. Unter anderem auch deshalb, weil man mit ganzen Monaten leichter rechnen und Vergleiche ziehen konnte als mit Zeiträumen, die kein ganz fixes Datum im Kalender haben. (2020 ist astronomischer Herbstbeginn etwa am 22. September.)

Der gefühlsmäßige Herbstbeginn

Dann wäre da noch der phänologische Herbstbeginn – also wie sich die Witterung auf die jahreszeitliche Entwicklung von Pflanzen und Tieren auswirkt. Allerdings findet sich dazu kein Termin in einem Kalender, weil es da eine gewisse wetterbedingte Schwankung gibt. Nur weil die Weinlese schon im August begonnen hat, war da noch lange nicht Herbst. Und dann gibt es auch noch den gefühlsmäßigen Herbstbeginn: Wenn die Sommerferien enden, die Schule wieder beginnt. Gerade Eltern mit Kindern schließen mit diesem Zeitpunkt wohl geistig das Kapitel Sommer ab.

Es ändert aber nichts daran. Der Herbst beginnt stichhaltig erst mit dem astronomischen Herbstbeginn, alles andere sind virtuelle Herbstbeginne. Und vom 23. September an wird uns der Herbst bis zum 21. Dezember erhalten bleiben. Genau, der Großteil des Advents findet auch im Herbst statt. Auch, wenn es sich dann mit all den Weihnachtsmärkten und Klingglöckchenklingelingelings schon winterlich anfühlen sollte. Aber das geht jetzt schon zu weit – wir haben ja jetzt noch fast eine ganze Woche lang Sommer.