Die letzte Opposition

Was wurde eigentlich aus der Opposition? Die SPÖ verstrickt sich gerade in Flügelkämpfe um die Nachfolge von Parteichef Christian Kern und ist dabei, sich für Monate gänzlich aus dem Spiel zu nehmen. Die Neos haben ihren Führungswechsel gerade hinter sich und befinden sich in einer internen Findungsphase. Die Liste Pilz hat sich von ihrem Fehlstart nicht mehr erholt und ist eigentlich nur noch eine Plattform für Parteigründer Peter Pilz, damit dieser seiner Lieblingstätigkeit in den Untersuchungsausschüssen nachgehen kann. Und die Grünen sind nicht nur aus dem Parlament geflogen, sondern gänzlich von der Bildfläche verschwunden. Außer in Wien: Da verstricken sie sich in Flügelkämpfe um die Nachfolge von Parteichefin Maria Vassilakou und sind dabei, sich für Monate gänzlich aus dem Spiel zu nehmen.

Hat Türkis-Blau damit freie Fahrt? Nicht ganz, eine Oppositionskraft gibt es noch: Die Gewerkschaft. Und die hat sich gerade lautstark zu Wort gemeldet. Die Lohnforderungen der Metallindustrie sind bewusst hoch angesetzt, dazu kommen Forderungen, die die vom Parlament beschlossene Arbeitszeit-Flexibilisierung konterkarieren. Das verspricht zunächst einmal harte Verhandlungen auf Sozialpartnerebene, begleitet von Streikdrohungen. Aber gemeint ist es natürlich in erster Linie als bewusster Kontrapunkt zur Regierungspolitik.

Ob diese Strategie der Gewerkschaft erfolgreich ist, wird davon abhängen, wie gut der ÖGB tatsächlich mobilisieren kann. Und das ist völlig offen. Zu erwarten ist jedenfalls eine langwierige Auseinandersetzung, die Ankündigung eines "heißen Herbstes" ist durchaus ernst zu nehmen. An dessen Ende kann ein gestärkter Gewerkschaftsbund stehen, aber auch ein geschwächter. Tritt letzteres ein, hätte Türkis-Blau tatsächlich freie Fahrt.