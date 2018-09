Eurofighter-Akten in Grassers Nachtkastl?

Man wähnt sich in einer Zeitschleife: Der Eurofighter-U-Ausschuss erlebt seine dritte Auflage; das Buwog-Verfahren sein zehntes (!) Jahr. Und dazwischen pendelt seit eh und je - Karl-Heinz Grasser.

Es ist so: Vorige Woche (es war der 50. Tag im Buwog-Prozess, also so zirka das erste Drittel haben wir schon hinter uns) wurde Ex-Finanzminister Grasser von der Richterin gefragt, ob er nach seinem Ausscheiden aus dem Ministerium (das ist auch schon wieder elf Jahre her) Buwog-Akten nach Hause mitgenommen habe. Das nicht. Aber - und dieses "aber" wurde richtig gut gesetzt: "Ich habe einige Unterlagen zu den Eurofighter-Anschaffungen mitgenommen, weil damals schon klar war, dass es ein umstrittenes Thema war."

So fließt alles ineinander. SPÖ und Neos haben die Jagd nach Grassers "Nachtkastl-Akten" offiziell eröffnet. Und wollen den U-Ausschuss-Veteranen, auftrittserprobt in den Causen "Telekom", "Banken" und auch schon "Eurofighter" (frühere Durchgänge), erneut als Auskunftsperson laden.

Im U-Ausschuss hoffen dadurch einige Unentwegte auf die Lösung der Gretchenfrage: Floss beim Eurofighter-Ankauf Schmiergeld?

Das Strafgericht ist sehr bemüht eben diese Frage in Bezug auf die Buwog-Privatisierung zu klären.

Die Beteiligten . . . - nun, für die gilt wenigstens die Unschuldsvermutung.

Nur das Publikum, das wird langsam müde.