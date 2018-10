Erst das Handy, dann der Kaffee

„Mit Kaffee und Humor kommt man dem Stress zuvor.“ Die Worte des deutsch-kanadischen Publizisten Willy Meurer klingen wie Musik in den Ohren koffeinhaltiger Österreicher. Und das sind durchaus viele. Man denke bloß an all jene, die frühmorgendlich einen mit der heißen Brühe gefüllten To-Go-Becher umklammernd, auf Bim und Bus warten. Oder an jene, die im Büro erst nach einem Zwischenstopp bei der Kapselmaschine ein „guten Morgen“ über die Lippen bringen. Oder an die, die ohne Heißgetränk-Konsum erst gar nicht die Schlüssel finden, um das Haus zu verlassen.

Kaum verwunderlich, dass dem „anregenden Getränk“ (Arabisch: qahwa) mittlerweile auch ein eigener Tag zugesprochen wurde. Und zwar der 1. Oktober. Happy Coffee Day, möchte man ausrufen, während am Handy die aktuelle Studie zum Thema studiert wird – deren Fazit: der Österreicher greift im Durchschnitt drei Mal täglich zur Tasse –, um sie dann inklusive #coffee zu posten.

Doch Moment: Spätestens beim Klick auf den „Versenden“-Knopf – Pardon, beim Swipen über den On-Screen-Button – fällt es einem wie Bohnen in die Kaffeemühle: Man hatte ja noch gar keinen Kaffee! Denn tatsächlich: Man liegt noch im Bett, das Smartphone in der Hand, die Augen halb zugekniffen auf den Bildschirm gebannt, aus dem ein animierter Cappuccino herauswinkt.

Aus dem Kaffee ist ein Smartphone zum Frühstück geworden – wie zuletzt auch Umfragen belegten. Demnach greifen zwei Drittel der Befragten nach dem Aufwachen als erstes zum Handy. Kaum verwunderlich: Liegt es doch am Nachtkästchen, während die Kaffeemaschine in der Küche steht. Um sie zu erreichen, müssten die Beine den Boden berühren, um E-Mails zu schreiben genügt der Daumen am Display. Kaffeehauskultur war gestern, online first, coffee second lautet folglich die „l’art de vivre“ im Österreich 2018.

Einen Vorteil hat der Wandel übrigens: Wer sich im Liegen darüber informiert, dass der typische Österreicher pro Jahr gut und gern 7,3 Kilogramm Röstkaffee verbraucht, das Heißgetränk vermutlich in der Region Kaffa im Südwesten Äthiopiens seinen Ursprung hat und die Finnen die Kaffeetrinkweltmeister sind, der tut sich in der Küche – oder beim Bäcker – nicht schwer, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob der Kaffee mit Milch oder Zucker, in Gedenken an Maria Theresia, im Häferl oder als „Intermezzo“ ausfallen soll. Dem Handy sei Dank.