Ein Volksbegehren-Erlebnis der anderen Art

Montagfrüh, in einem Wiener Gemeindeamt. Es ist kurz nach 8 Uhr. Ein Paar betritt den Raum, um Unterschriften für die bis 8. Oktober laufenden Volksbegehren zu tätigen. Er will für das Frauen- und das Anti-Rauch-Volksbegehren unterschreiben, sie nur für das "Don't Smoke"-Volksbegehren. Links sitzen zwei männliche Mitarbeiter, rechts wesentlich mehr weibliche. Das männliche Duo winkt den Mann, der sagt, er wolle für das Nichtraucherschutz-Volksbegehren unterschreiben, zu sich und verweist die Frau zu den Mitarbeiterinnen. Warum, ist nicht nachvollziehbar. Vorerst.

Die zwei Mitarbeiter tippen gewissenhaft die Personaldaten des Mannes ein. Als dieser fragt, was an dem durch zwei Männer besetzten Computerplatz anders sei, erhält er die Antwort: "Nichts." Aha. "Sie wollen also das Anti-Rauch-Volksbegehren unterschreiben?". "Ja", sagt der Mann. Der Magistratsmitarbeiter scheint zufrieden. "Und das Frauen-Volksbegehren auch", fügt der Unterzeichnungswillige hinzu. Die Laune des Beamten sinkt: "Das Frauenvolksbegehren auch?" Damit hatte er wohl nicht gerechnet.

Da wären wir also im Jahr 2018, die Rollen klarer verteilt denn je: Männer unterschreiben das "Don't Smoke"-Volksbegehren und Frauen das Frauenvolksbegehren. Veränderung ist gut, aber bitte nicht zu viel - die Welt ist ohnehin schon so komplex. Ach, es könnte alles so einfach und übersichtlich sein. Wenn sich da noch jemand fragen sollte, ob es Sinn macht, für das Frauenvolksbegehren zu unterschreiben ...