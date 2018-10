Nein, Sie müssen kein Vegetarier sein

"Ich bin ein leidenschaftlicher Fleischesser!" Sollte sich heute jemand dazu entschließen, morgen Vegetarier zu werden, darf er sich darauf einstellen, dass spätestens übermorgen der erste ungefragt mit diesem Satz die Geschichte vom letzten Besuch beim besten Steakwirt der Stadt einleitet. Also Menschen, die kein Fleisch essen, sind Fleischessern häufig nicht ganz koscher. "Was ist mit dem Eisenmangel?". "Wird man nicht irgendwie kraftlos?" "Man kann auch als Vegetarier ungesund leben." Kurzum: Hülsenfrüchte, etc. Nein. Eh klar. Und abgesehen davon zählt der eigene Mageninhalt doch auch ein bisschen zur schützenswerten Privatsphäre.

Sehen wir uns aber die Argumente an, die dafür sprechen, dass wir uns mehr Gedanken um das gut zerkaute Thema Fleischkonsum machen sollten. Erstens, weil heute Welttierschutztag ist. Zweitens ist es noch zu früh für die erste Wurstplatte. Erinnern Sie sich noch an die Reaktion des Landwirtschaftsministeriums auf die Warnung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2015, wonach verarbeitetes Fleisch das Krebsrisiko nachweislich erhöht? Andrä Rupprechter lud ins Parlament zur Wurstjause.

Noch unpraktischer ist das aktuelle Modell der industriellen Fleischproduktion. Es verursacht Kosten und Schäden an Tier, Mensch und Natur, von denen nur sehr wenige Großunternehmen wirklich etwas haben. Und der Konsument am Ende? Der kann sich ohnehin schlecht zwischen 20 Salamisorten entscheiden.

Fest steht, dass sich unser Verhältnis zur Fleischkost seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts stark verändert hat. Geschlachtet wird in immer weniger dafür umso größeren Betrieben im hochindustrialisierten Eiltempo. Das saftige Stück Fleisch ist längst nicht mehr die Krönung der Woche, es ist zur täglichen Langeweile einer überessenen Gesellschaft geworden. Um künstlich gedehnte Supermarktregale mit Billigware zu füllen, muss immer mehr hergestellt (weggeworfen) werden. Österreichische Produzenten spielen am Weltmarkt nur eine unsichtbare Rolle. Die US-Gesellschaft Tyson Foods aber, sie zählt mit der WH-Group aus China und JBS aus Brasilien zu den größten Fleischunternehmen der Welt, schlachtet rund 42 Millionen Hühner, 170.000 Rinder und 350.000 Schweine pro Woche. Zahlenspiele machen auf diesem Sektor keinen Spaß.

Und wie wirkt sich eine hohe Fleischproduktion auf die Umwelt aus? Die fünf weltgrößten Fleisch- und Milchkonzerne emittieren mehr klimaschädliche Gase als der Ölriese Exxon, ist im neuen Fleischatlas der Heinrich-Böll-Stiftung zu lesen. Der Methanausstoß verdauender Rinder und die riesigen Flächen, die für die Futtermittelproduktion bewirtschaftet werden müssen, stehen im Fokus. Bis zum toten Tier tun sich weitere Problemfelder auf. In intensiver Tierhaltung kommen bekanntlich Antibiotika und Wachstumshormone ins Spiel und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Futterproduktion. Große Mengen von Gülle und Mist fallen an, die aufgrund des enthaltenen Stickstoffs als Düngemittel für Kulturpflanzen genutzt werden. Wird viel gedüngt, gelangt das Nitrat ins Grundwasser.

Trotz all dem konsumiert vor allem die hungrige Mittelschicht viel zu viel Fleisch, hier in Europa, in Amerika und immer mehr in Boomländern wie China und Indien. Die Weltbevölkerung ist in den vergangenen 50 Jahren um das Doppelte gewachsen, mit ihr hat sich die globale Fleischproduktion verdreifacht. Wir werden tendenziell mehr und wir werden mehr essen. Aber was und zu welchem Preis? Am Ende ist die Ernährung vielleicht doch keine Privatsache, sie hat direkte Auswirkungen auf Menschen, die Umwelt und das Klima. In Österreich liegt der Pro Kopf-Verzehr von Fleisch bei durchschnittlich 63 Kilogramm pro Jahr. Vielleicht kämen wir mit der Hälfte auch ganz gut durch.