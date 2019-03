Wie wäre es mit einem Fasten der politischen Versprechen?

Aschermittwoch ist die Zeit, um Asche auf das Haupt zu streuen, in sich zu gehen, Buße zu tun. Für Katholiken und Protestanten, sofern sie nicht Spitzenpolitiker der ÖVP oder FPÖ sind. Die beiden Parteien nutzen den heutigen Tag lieber, um schnell noch die ein oder andere rhetorische Sünde zu begehen und den politischen Gegner anzugreifen. Bei ihren Abendveranstaltungen, vor allem bei der FPÖ in Ried, wird gerne und heftig ausgeteilt. Das kann durchaus unterhaltsam sein, nicht nur für Parteianhänger.

Wie wäre es aber dann, ab dem kommenten Tag, mit einem politischen Vorsatz für die Fastenzeit? Genug der Versprechen, der Ankündigungen, der unüberlegten Sager. In den kommenden Wochen könnten die Reformen präsentiert werden, die bereits angekündigt wurden: Eine Ausgestaltung des Papamonats für alle, um ein Beispiel zu nennen. Ein genauer Plan zur Senkung der unteren Steuertarifstufen, um einen anderen zu nennen. Oder ein Gesetzestext für die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Nachfahren der Opfer des Nationalsozialismus. Man könnte auch in Ruhe überprüfen, ob angekündigte Maßnahmen mit (europäischem) Recht vereinbar sind.

Für die restlichen 39 Tage Fastenzeit bliebe auch so genug zu tun.