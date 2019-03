Ein staatstragender Aschermittwoch – echt jetzt?

Erst hat er ihnen das Thema (die Migration) weggenommen, jetzt stiehlt er ihnen auch noch die Show (den Aschermittwoch). Der Politische Aschermittwoch war bisher eine Domäne der FPÖ, importiert von Jörg Haider, fortgeführt von Heinz-Christian Strache. Die schwarzen Gegenveranstaltungen vergangener Jahre, vom früheren Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Leitl und der Kärntner ÖVP, blieben Marginalien. Gestern Abend trat Bundeskanzler Sebastian Kurz beim Politischen Aschermittwoch der Kärntner ÖVP auf – unter größerer medialer Aufmerksamkeit als im Vorjahr.

Doch wirklich die Show gestohlen hat er der FPÖ dann auch nicht. Kurz legte es staatstragend an. Und etwas anderes hätte wohl auch nicht zu ihm gepasst, es hätte den „neuen Stil“ konterkariert. So blieb die Show der FPÖ – aber auch diese legte es verhältnismäßig verhalten an. Und selbst die CSU im benachbarten Bayern gab sich gestern staats- und europatragend. Sie musste auf ihren EU-weiten Spitzenkandidaten Rücksicht nehmen.

Ein staatstragender Aschermittwoch also.

Und jetzt einmal Hand auf Herz und ganz unter uns: Ein staatstragender Aschermittwoch? Ist das nicht ein bisschen wie Heringsalat ohne Fisch? Es muss ja nicht gleich untergriffig sein, wie zu jenen Zeiten, als Herbert Kickl noch die Reden von Jörg Haider schrieb.

Möglicherweise hat sich das Format einfach überlebt. Also ziemlich sicher sogar.