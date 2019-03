Der einstige Aufschrei um das Glühbirnenverbot war unnötig und übertrieben

Wohl nur wenige EU-Themen wurden je so emotional diskutiert wie die Verordnung Nummer 244/2009. Darin legten die Beamten vor genau zehn Jahren in Brüssel fest, dass aus Energiespar-Gründen ineffiziente Leuchtmittel stufenweise vom Markt verschwinden müssen. In der Realität bedeutete das ein Aus für die 1880 (!) von Thomas Edison erfundene Glühbirne. Die Aufregung darüber war groß: wütende Kommentare in Internet-Foren, unzählige Artikel-Serien in Magazinen und Verschwörungstheorien in Form von abendfüllenden Dokumentarfilmen. Viele sahen in dem Verbot einen Angriff auf persönliche Freiheitsrechte und ein Ausliefern der Bevölkerung an fahl-weiße, mit Quecksilber vollgestopfte Energiesparlampen.

Heute, zehn Jahre später, ist wenig davon übrig geblieben. Auch ohne Hamsterkäufe war ein langsamer Wechsel von der Edison-Birne über die Halogenbirne zur LED-Beleuchtung problemlos möglich. Auch ohne je eine Energiesparlampe gekauft zu haben, war es in der Wohnung nie dunkel. Moderne LEDs kosten zwar nach wie vor ein bisschen mehr als alte Glühbirnen, sparen dies aber bereits nach wenigen Monaten an den Stromkosten ein, halten länger und geben ein genauso warmes Licht.

Ja, ein Produktverbot durch den Staat ruft ein ungutes Gefühl hervor - allerdings sind die ständig sinkenden Kohlendioxid-Werte für Neuwagen auch nichts anderes. Unter dem Strich ging laut dem deutschen Umweltbundesamt der Energieaufwand für Beleuchtung durch das Glühbirnenverbot bereits um ein Viertel zurück, Tendenz weiter sinkend. Und das ohne wirkliche Funktionseinbuße. In Zeiten, in denen tausende Jugendliche auf die Straße gehen, weil die Menschen zu bequem für Klimaschutzmaßnahmen sind, also eine echte Erfolgsgeschichte.