Es war ein seltsamer Tag. Ein Tag, der sich so ähnlich angefühlt hat wie eine nicht funktionierende Rolltreppe. Man stellt sich drauf – und da bewegt sich nix, man ist überrascht, geht dann weiter, aber es fühlt sich komisch an, fast irreal. In diesem Fall suchte ich morgens Material zu Barry Jenkins, wie üblich klickte ich auf den Wikipedia-Artikel – aber statt Infos bekam ich eine schwarze Seite auf der stand: "DIES IST UNSERE LETZTE CHANCE! HELFEN SIE UNS, DAS URHEBERRECHT IN EUROPA ZU MODERNISIEREN".

Ach ja, der Streik! Gegen die Uploadfilter. Ich würde also einen Umweg nehmen müssen. Was ich auch tat. Und tat. Und tat. Und am Abend immer noch tat. Doch jedes Mal, bevor ich auf irgendeiner Seite eines Philosophiemagazins landete (Suche: Identitätspolitik), einer medizinischen Homepage (Suche: „Frozen Shoulder“) oder dem umbrischen Tourismusverband (Suche: Passignano sul Trasimeno), klickte ich erst auf Wikipedia. Weil man sich eben nicht so schnell an den Gedanken gewöhnt, dass so eine Rolltreppe nicht funktioniert.

Kurz wurde ich nostalgisch und dachte an den Brockhaus meiner Oma, 12 Bände hatte das Ding und war in schweres Leder gebunden. Aber dann fiel mir ein, dass dieser Brockhaus zu Barry Jenkins oder zur Identitätspolitik garantiert nichts zu sagen haben würde und beschloss, eine Glosse zu schreiben, die fast daran gescheitert wäre, dass ich ohne Wikipedia das Gründungsjahr des Online-Lexikons nicht herausgefunden hätte. Es war 2001. Also, Wikipedia: Willkommen zurück! Vielleicht spende ich einmal. Und das mit den Uploadfiltern schaue ich mir demnächst genauer an, versprochen.