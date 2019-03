Für Theresa May geht es nicht mehr um den Brexit, sondern um die Geschichtsbücher

Was die Londoner Spatzen längst von den Dächern von Westminster und Whitehall gepfiffen hatten, wurde am Mittwoch offiziell bestätigt: Theresa May wird ihren Sessel in der Downing Street Nummer 10 räumen, wenn ihr Rücktritt dazu beiträgt, das Abkommen zum geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU durch das Unterhaus zu bringen. Während die parteiinternen Rivalen der Premierministerin so taten, als würden sie Mays Ankündigung nolens volens zur Kenntnis nehmen, wurde in den Hinterzimmern der Tories das große Sesselrück-Spiel eingeläutet. An Erben in Spe mangelt es wahrlich nicht, doch wer schlussendlich das Rennen machen wird, wird sich (aller Voraussicht nach) erst nach dem Austrittstag entscheiden.

Die Ankündigung der Premierministerin war längst überfällig. Unter Theresa Mays Führung haben sich die regierenden Konservativen in eine Sackgasse hineinmanövriert - was man nicht ausschließlich der Regierungschefin in ihre hochhackigen Leoparden-Pumps schieben kann. May hatte nunmal das Pech, als Trümmerfrau der Tories zu fungieren, die selbst knapp drei Jahre nach dem Austrittsreferendum noch immer nicht wissen, welchen Brexit sie gerne hätten. Was man May aber sehr wohl vorwerfen kann, ist erstens ihre Sturheit, was die widersinnigen inhaltlichen roten Linien der britischen Regierung anbelangt, und zweitens das Unvermögen, nach dem Referendum den Ausgleich zu suchen. Theresa May war seit ihrem Amtsantritt von zwei Jahren nicht nur in erster Linie eine Handlangerin ihrer Partei - sie war es auch in zweiter und dritter Linie.

Ihr gestriger Befreiungsschlag wird - sofern Hoffnungen in der Causa Brexit immer noch eine Berechtigung haben - die vertrackte Situation entkrampfen. Seit der Rücktrittsankündigung geht es für die Noch-Premierministerin nicht mehr um den Brexit, sondern um die Geschichtsbücher. Die historische Spur, die Theresa May hinterlassen wird, wird nach einem einzigen Kriterium gemessen werden - nämlich dem Erfolg des britischen EU-Austritts. Die parteiinternen Querelen der Tories sind in diesem großen Panorama höchstens ein kleiner Farbtupfer im Hintergrund. May kann jetzt durchatmen und sich ausschließlich dem Wohl der Briten widmen - und zwar aller Briten, unabhängig von der Parteizugehörigkeit.