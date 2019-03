Das Nulldefizit fiel der Regierung in den Schoß

Als der neue Chef des Fiskalrats, Gottfried Haber, Anfang Dezember 2018 davon sprach, dass das Jahr wohl mit einem Nulldefizit enden werde, wehrte sich der Finanzminister heftig: Nein, nein, ließ Hartwig Löger korrigieren, es werde eine knappe Milliarde Euro fehlen. Jetzt wurde es also gesamtstaatlich sogar ein leichter Überschuss: 426 Mio. Euro blieben dem Staat übrig – damit kann man schon etwas anfangen.

Warum sich Löger so gegen diese positive Meldung gewehrt hat? Vielleicht deswegen, weil er genau weiß, dass er dazu wenig beigetragen hat. Es war vielmehr die gute Konjunktur, die dem Staat im vergangenen Jahr Mehreinnahmen von 8,6 Milliarden Euro bescherte. Ein Plus von 4,8 Prozent vor allem bei der Lohnsteuer, der Körperschaftssteuer und der Mehrwertsteuer. Jeder Arbeitnehmer würde sich über so eine Gehaltserhöhung freuen!

Nun kann man die Regierung dafür loben, dass sie diese Mehreinnahmen nicht gleich wieder irgendeiner Wählergruppe geschenkt hat. Man kann sie aber auch dafür kritisieren, dass von den 8,6 Milliarden Euro nicht deutlich mehr übrigblieb.

Eine echte Sparpolitik gab es von ÖVP und FPÖ im vergangenen Jahr nicht. Das sieht man auch daran, dass der Bund 2018 ein Defizit produziert hat (Überschüsse gab es von den Länder, Gemeinden und von der Sozialversicherung). Heuer muss uns das Finanzministerium schon etwas mehr bieten. Dann darf sich auch Hartwig Löger freuen.