Aller guten Dinge sind...

Was hat es nur mit der Zahl drei auf sich? Wie klopfen dreimal auf Holz, wenn wir uns gegen ein Unglück vorsehen wollen, wir lassen Jubilare zum Geburtstag dreimal hochleben und in slawischen Kulturen grüßt man sich in der Familie und unter Freunden mit drei Küssen auf die Wange.

Zum dritten Mal wird heute – dem ursprünglichen, nun aber verschobenen Brexit-Tag – die britische Premierministerin Theresa May ihren EU-Deal im Parlament zur Abstimmung bringen. Längst hat das Drama biblische Dimension angenommen, und dort heißt es bekanntlich: „Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.“

Als vom widerspenstigen Parlament verleugnet versucht sich auch May zu präsentieren: „Genug der politischen Spielereien“, fordert sie und verspricht dem Volk: „Ich bin auf eurer Seite.“ Dass ihr nun nicht einmal mehr ihre Rücktrittsankündigung zu helfen scheint, liegt wohl auch daran, dass sie unter jenen, die schon vor dem ersten Hahnenschrei beim Leugnen ertappt wurden, an vorderster Front steht.

Im Dezember zog sie aus Angst vor einer sicheren Niederlage ihr Abkommen in letzter Sekunde zurück. Als man im Februar einer Lösung noch immer keinen Millimeter näher war, erklärte sie: „Ich wollte das Thema längst erledigen, aber das Parlament hat es nicht zugelassen.“ Unablässig erklärte sie, „mein Deal ist nicht mehr verhandelbar“, um dann unverdrossen einem Antrag auf Nachverhandlungen zuzustimmen.

Heute geht sie nun mit einem Antrag ins Parlament, der das EU-Austrittsabkommen (die technischen Details des Übergangs) von der politischen Deklaration (den feierlichen Grundsatzversprechungen über die künftigen Beziehungen) abspaltet. Dazu versprach sie im konservativen Wahlprogramm 2017: „Es ist notwendig, dass wir gleichzeitig die künftigen Beziehungen und die Bedingungen unseres Austritts vereinbaren.“

Wer dreimal lügt...

Entsprechend schlecht stehen vor diesem Hintergrund die Chancen für May, doch noch „third time lucky“ auszusteigen. Oder auf gut Deutsch: Aller guten Dinge sind drei. Warum eigentlich drei? Die große schwedische Existenzphilosophin Pippi Langstrumpf lehrte: „Zwei mal drei macht vier/Widdewiddewitt/Und drei macht neune...“