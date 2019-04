U-Bahn-Waggons für Frauen: Ein Beitrag zur kollektiven Verunsicherung

Es ist leider kompliziert. So einfach, wie es manch nicht amtsführende Stadträtin gern hätte, ist es nicht. Ein eigener Waggon für Frauen in der U-Bahn wird weder dazu beitragen, die Übergriffe zu reduzieren, noch das viel zitierte Sicherheitsgefühl heben – im Gegenteil. Es stellt sich die Frage, was als Nächstes kommt.

Ein Gehsteig für Frauen und einer für Männer? Ein Pendant zum Behindertenausweis? Oder gleich die Vollverschleierung? Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn wir eine Hälfte in gesonderte Räume verbannen, damit ihnen die andere Hälfte nichts antut? Was passiert mit jenen Frauen, die nicht im Frauenwaggon Platz nehmen und Opfer eines Übergriffs werden? Sind sie genauso mit schuld, wie die Minirockträgerin aus Sicht mancher Stammtischrunden?

Und welches Bild vermittelt man jungen Festivalbesucherinnen und ihrem männlichen Pendant, wenn es Campingplätze für Frauen gibt, der Sicherheit wegen? Haben Männer kein Anrecht auf sicheres Camping? Wäre es nicht schlauer, Plätze generell sicherer zu machen? Und nachzudenken, wie wir miteinander umgehen? Das würde vielleicht wirklich das subjektive Sicherheitsgefühl stärken – und nicht nur kollektive Verunsicherung.

Stärken eigene Frauenbereiche das Sicherheitsgefühl? Ja Nein