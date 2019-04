Die SPÖ lebt doch noch

Seit der Nationalratswahl 2017 gelang es der SPÖ nicht mehr, Tritt zu fassen: Ein verunglückter Abschied von Parteichef Christian Kern, eine Nachfolgerin, die erst in ihre Rolle hineinwachsen musste, interne Streitigkeiten über den Kurs und überhaupt eine Partei, die in ihrer Oppositionsrolle noch nicht angekommen ist - all das lieferte ein desaströses Bild der früheren Kanzlerpartei.

Jetzt können die Sozialdemokraten erstmals wieder einen Erfolg auf Bundesebene verbuchen: Bei den Arbeiterkammer-Wahlen hat die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) ihre starke Position in fast allen Bundesländern ausbauen können. In einzelnen Ländern hat sie Stimmanteile von weit über 70 Prozent - und das bei einer steigenden Wahlbeteiligung.

Das zeigt: Auch wenn der Zeitgeist derzeit von rechts weht und die türkis-blaue Regierung sich laut Umfragen einer breiten Unterstützung sicher sein kann - das Pendel kann auch jederzeit wieder in die andere Richtung ausschlagen. Und es zeigt der SPÖ auch, auf welchem Feld sie am ehesten Erfolge feiern kann: Dort, wo ihre Kernkompetenzen liegen, also beispielsweise wenn es um Interessen der Arbeitnehmer geht. Eine Trendwende ist die Arbeiterkammerwahl aber noch nicht, schon die EU-Wahl im Mai kann ganz anders ausgehen.

Spannend wird die Frage, ob die Koalition nun tatsächlich auf Konfrontationskurs mit der Arbeiterkammer geht und ihr wie angekündigt die Beiträge kürzt. Das könnte eine regierungskritische Institution lähmen - oder das genaue Gegenteil bewirken und den Widerstand roter, aber auch schwarzer Gewerkschafter gegen die Regierungspolitik erst recht anstacheln.