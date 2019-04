Triumph für „König Bibi“

„Bibi, König von Israel“, skandierten die Anhänger des Premiers und der Likud-Partei bei der Wahlparty enthusiasmiert. Ihr Idol, Bibi Netanjahu, hatte es in einem spannenden Duell mit Benny Gantz wieder geschafft: Der 69-Jährige geht in eine fünfte Amtszeit, und er wird im Juli Gründervater David Ben-Gurion als längst amtierenden Premier des Judenstaats ablösen. Das ist ein Triumph. Die Israelis wollten kein Ende der Ära Netanjahu in einer Wahl, die zm großen Teil auch ein Referendum über seine Person war.

Netanjahu hat alles getan, damit Israel Mittwoch früh nicht mit einem linken Premier aufwacht, wie er gewarnt hat. Noch am Wahltag versuchte er Wähler an einem Strand im Norden Tel Avivs zu mobilisieren. Er setzte auf Angstpropaganda, er lancierte eine Schmutzkampagne gegen Gantz, seinen gefährlichsten Gegner seit einem Jahrzehnt. Sein Freund Donald Trump kam ihm mit Wahlgeschenken zu Hilfe – der Anerkennung der Golanhöhen als israelisches Territorium und die Brandmarkung der iranischen Revolutionsgarden als terroristische Organisation.

Benny Gantz, dem ein wenig hölzernen Ex-Generalstabschef, gelang auf Anhieb ein Achtungserfolg. Das zeigt, wie groß das Unbehagen gegenüber Netanjahu ist, einen Politiker von Machiavellischem Zuschnitt. Doch die politische Mehrheit iin Israel st strukturell rechts. Der Erfolg des Mittebündnisses Blau-Weiß unter Gantz ging auf Kosten der Arbeitspartei und Meretz im linken Spektrum. Zugleich führte die Zuspitzung im Wahlkampf am Ende dazu, dass die Rechtsparteien Sehut und Neue Rechte nicht in der Knesset vertreten sind. Alles lief auf das Duell Bibi gegen Benny hinaus.

Für den komatösen Nahost-Friedensprozess ist Netanjahus Sieg eine schlechte Nachricht. Der vollmundig angekündigte „Deal des Jahrhunderts“ der Trump-Regierung dürfte ihm demnächst den Todesstoß versetzen. Auf Netanjahu wartet indessen Ungemach – die Anklage durch Generalstaaatsanwalt Avichai Mandelblit in drei Punkten. Dies wird die israelische Politik mehr beschäftigen als alles andere. Netanjahu appellierte in der Wahlnacht an die Einheit Israels, doch dürfte eher das Gegenteil eintreten – zumal der Premier alles daran setzen wird, sich durch eine „Lex Netanjahu“ parlamentarische Immunität zu verschaffen.